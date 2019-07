Frenan el robo de maquinaria a constructoras

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa se mantiene en saldo blanco en lo que respecta a robos de maquinaria y de empresas afiliadas, de acuerdo con la titular, Perla Cano Gutiérrez, de enero a la fecha no existieron reportes o denuncias.

Por lo que han dejado atrás la comunicación por grupos de telefonía móvil para pasar alertas, datos de lugares peligrosos o de posibles responsables.

´´Al no recibir ninguna denuncia en estos primeros meses del año hemos dejado un poco esos grupos de whatsapp donde nos enviábamos mensajes para cuidarnos, por el momento ninguna empresa nos ha notificado robos, ni de sus negocios o de maquinarias, esperamos continuar así", manifestó.

Durante el año pasado, la CMIC reportó más de 12 denuncias por robo de maquinas con valor superior al millón de pesos.

Cano Gutierrez incluso reconoció que ella fue parte de las víctimas, sin que hasta el momento se pueda recuperar lo robado.

Estos expedientes forman parte de una investigación de la que no existen responsables.

´´En octubre del año pasado me robaron una retro-excavadora, fue una muy mala experiencia acompaña de una mala racha y desafortunadamente no pudimos recuperarla porque no se activo el GPS, hay compañeros que están en la misma situación que yo".

Ante el arribo de la guardia nacional a Reynosa, enfatizó que el gremio de la construcción valora cualquier esfuerzo en materia de seguridad.