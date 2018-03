‘Frenan’ a choferes antidoping y récord. Quedan sin trabajo al no obtener carta

Tampico, Tam.- El no lograr obtener la carta de no antecedentes penales y el examen antidoping son unas de las causas por las cuales los trabajadores del volante ya no son contratados, toda vez que no cuentan con el tarjetón expedido por la Delegación de Transporte Público del Estado.

Adrián Corona Mar, responsable de la oficina en mención en el sur de la entidad, dijo que el pasar el antidoping y no tener antecedentes penales es un requisito indispensable para que los operadores continúen con sus labores.

“Es uno de los requisitos que se les está pidiendo a los operadores al igual que el examen antidoping ya que eso contribuye a la seguridad de los usuarios” indicó el funcionario.

Precisó que se están haciendo las evaluaciones en todos los chóferes de la zona sur de Tamaulipas, sin embargo hay muchos que cuando llega la hora de someterse, prefieren no asistir y dejan sus trabajos, esto quizás porque cuentan con antecedentes o bien, saben que saldrán positivos a sustancias tóxicas.

Manifestó Corona Mar que en la zona sur de la entidad se está en proceso de la entrega de los tarjetones para los trabajadores del volante y una vez que concluyan, nadie podrá laborar sin él, lo que garantizaría la seguridad de los usuarios.