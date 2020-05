Frenan al ´Pony

En entrevista con Grupo REFORMA, Rodrigo "Pony" Ruiz, uno de los mejores extranjeros que han venido a México, registrando 199 asistencias en 638 partidos, habla de las dificultades para recibir una oportunidad como director técnico en la Liga MX, la cual se alejó más con la extinción del Ascenso MX.

-¿Has recibido alguna propuesta para dirigir?

En eso estoy, en encontrar una oportunidad y la confianza para estar en otra categoría que tenga aspiraciones. Como experiencia obviamente el trabajar con jóvenes de 15 a 19 años te deja mucho, es muy gratificante cuando ves que ellos han aprendido de ti. Lo natural sería dar el paso a la Liga de Ascenso pero con todos esos cambios estar en una categoría donde no habrá ascenso no motiva mucho.

- ¿Ves opciones en Primera División?

No. Debo aclarar que nunca tuve una propuesta en Liga de Ascenso, menos tendría ahora una en Primera División, así que lo veo muy complicado, es la realidad, pero la ilusión no la dejo de lado, ganas tengo, faltan las oportunidades, y la gente encargada de pantalón largo pensará que uno no tiene la experiencia.

- ¿Qué opinas de la desaparición del Ascenso MX y de la cancelación del descenso y ascenso?

¡Terrible! Mucha gente ha expresado la terrible decisión tomada que no fue bien pensada, debe haber un trasfondo que no se dice, cuál es el argumento para quitar el ascenso y descenso, y cuando tomas una decisión hay que argumentarla. Nadie se ha puesto en el lugar de los jugadores que se van a quedar sin la posibilidad de seguir desarrollando su trabajo.

- ¿Hay alguna alternativa en la Liga de Balompié Mexicano?

Afortunadamente están saliendo otras posibilidades, ligas nuevas, y ahora sí que no le cierro las puertas a nadie. Me han buscado un par de equipos, y estamos a la espera de que se concrete esto, pero sabemos que estamos en tiempos difíciles con esta enfermedad (Covid-19), pero nadie nos puede quitar de la cabeza que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad.