Frenan al ISSSTE un megacontrato

Esto hasta que se aclaren las razones por las que pidieron ambulancias con características distintas a las de los dos contratos previos, lo que limitó la libre participación de empresas interesadas.

"Derivado de las condiciones imperantes en el mercado global por la emergencia de Covid-19, existe la presunción de que el procedimiento se encuentre direccionado, a través de las especificaciones técnicas solicitadas a los vehículos. "Y que el posible proveedor del servicio a quien esté direccionado el procedimiento, anticipadamente haya realizado negociaciones para ensamblar vehículos 2021 con conversión a ambulancia", afirmó la titular del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del OIC, al denunciar el caso. Esta negociación anticipada del proveedor preseleccionado tendría el objetivo de cumplir los tiempos de entrega requeridos por el ISSSTE, ante la escasez mundial de vehículos por falta de chips y retrasos en las cadenas de suministro. Para contratos previos, el ISSSTE había solicitado vehículos de ocho cilindros, con motor mínimo de cinco litros, pero ahora pidió de cuatro o seis cilindros, con motor de dos o 3.5 litros.

El OIC no especificó cuál sería la empresa favorecida, pero sólo tres presentaron ofertas al ISSSTE: Cars & Cars Roma, Forza Arrendadora Automotriz y Rin Automotriz. Mientras que proveedoras tradicionales de grandes contratos federales, como Lumo Financiera, Casanova Rent e Integra Arrendadora, participaron en el proceso, pero no ofertaron. Tanto Casanova, que es la actual proveedora, como Integra, pidieron 180 días para entregar los primeros vehículos, y hasta 210 días para entregarlos todos, en contraste con los 60 días que requirió el ISSSTE para las primeras 243 unidades, ya que no hay suficientes camionetas en el mercado nacional.

César Matamoros Vargas, representante legal que firmó la oferta de Forza Arrendadora, también ha sido representante en múltiples contratos de Jet Van Car Rental, una de las empresas más exitosas del sexenio pasado y hasta enero de 2021, cuando fue inhabilitada un año por la SFP, por incumplimientos con el Servicio de Protección Federal.

Por lo pronto, el OIC ordenó a Rosalinda Mares Martínez, subdirectora de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE, rendir un informe circunstanciado, en el que justifique la legalidad de las decisiones que se tomaron durante la licitación. De las 488 ambulancias, 434 son para traslados no urgentes, mientras el resto son para urgencias avanzadas, pero en todos los casos se requiere convertir camionetas tipo van.