Frenan a caravana

Los policías de la Ciudad de México fueron colocados frente al Hospital General de Zona 53 del IMSS, en la comunidad de Los Reyes-La Paz.

En ese lugar, limítrofe con la Ciudad de México, los migrantes exigían que los dejaran pasar, pero los elementos capitalinos no se movieron. "Si no se quitan en 10 minutos los vamos a empujar; nosotros vamos a la Basílica. ¿Por qué no podemos profesar nuestra fe?", reclamaba Irineo Mujica, líder de la agrupación Pueblos Unidos Migrantes. "Nos dicen que nos esperemos, pero nos quieren forzar a ir al albergue. Nosotros salimos de Tapachula y no hemos permitido que nos encarcelen".