FRENAAA iba por 100 mil, simpatizantes de AMLO por 1 millón; anuncian marcha a favor de Obrador

Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, convocaron por medio de redes sociales a una marcha para el próximo sábado 24 de octubre, con el fin de mostrar apoyo al actual mandatario.

La marcha, a la cual bautizaron "La marcha del millón", es una respuesta a las recientes movilizaciones y el plantón que ha realizado el Frente Nacional Anti Amlo (FRENAAA).

El pasado sábado se llevó a cabo una marcha en donde, los mismos miembros del movimiento Anti-Amlo reportaron que habían asistido más de 150 mil personas, pero el Gobierno de la CDMX dijo que sólo habían sido 8 mil.

Varios internautas han confirmado su asistencia a La Marcha del Millón, y según algunos de ellos, se realizará para recordar a miembros del FRENAAA que 30 millones de personas dieron su voto al mandatario y mostrar su apoyo hacia él.

Cabe destacar que el pasado fin de semana simpatizantes de AMLO acudieron al Centro Histórico para refrendar su apoyo al presidente.

Pide AMLO a FRENAA echarle ganasDurante su conferencia mañanera del pasado lunes, el presidente pidió a los miembros del Frente Anti-AMLO "echarle ganas", porque aún les faltaba para llenar el Zócalo capitalino, y de seguir así, lo llenarían hasta el 2022, cuando se lleve a cabo la revocación de mandato.

"Los de FRENNA tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22, nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más las carpas ahí. Ya voy a mandar a colocar una enramada para colgarles unas hamacas a quienes están impulsado, mi destitución", dijo el mandatario.

Durante la misma mañanera, AMLO mencionó que en la Catedral Metropolitana habían sacerdotes que estaban a favor del movimiento anti Obradorista, y que había visto una foto en redes sociales se uno de ellos (refiriéndose al padre José de Jesús Aguilar), en donde se mostraba la cantidad de personas que habían asistido a la marcha.

Ante estas declaraciones, el sacerdote José de Jesús Aguilar respondió al mandatario que él tenía "otros datos", y negó que hubieran curas en la Catedral Metropolitana a favor de algún movimiento político.

"Yo me deslindo de cualquier grupo, yo apoyo a todas las personas que quieran expresarse en forma pacífica, pero en política no me meto", dijo.