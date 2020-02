Frena ´terrorismo fiscal´ crecimiento económico

Ciudad de México.

Si bien el gobierno mexicano mantiene su apuesta para recaudar más recursos a través de los contribuyentes, la política de "terrorismo fiscal" de nada servirá para revertir el bajo crecimiento de la economía mexicana, señaló el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.

Tras participar en el Foro Perspectivas 2020, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y Forbes Latam, el empresario consideró que una reforma fiscal debería apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), unidades económicas que reportan un número significativo en el país.

"Con ello se generaría mayor actividad económica y mayores impuestos", argumentó en entrevista.

Sin embargo, el exdirigente de la cúpula empresarial sostuvo que ese enfoque está ausente en la política pública del actual gobierno federal.

Al ser cuestionado sobre la urgencia de tener una reforma fiscal antes del tercer año de gobierno, respondió: "Si es para terrorismo fiscal, no urge; si es para apoyar las Mipymes, sí".

Insistió en que la reforma fiscal requiere acompañarse de una "política fuerte" entre los tres órdenes de gobierno y facilitar los trámites porque, de lo contrario, muchas pequeñas empresas se van a la informalidad.

"Cuando la autoridad comprenda que fomentar la creatividad y esfuerzo de pequeñas empresas, sin hostigamientos, hará crecer empleos y habrá mejores niveles de prosperidad", manifestó Castañón.

Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expuso en su momento que en este 2020 no es necesario aplicar una reforma fiscal, porque se propuso aumentar la recaudación mediante la eficiencia, la disminución de la evasión y el combate a la corrupción.

Castañón mostró además la preocupación del sector privado respecto a la subcontratación laboral y las atribuciones del SAT sobre las operaciones de una empresa si fueron simuladas o reales.

"Los jóvenes inspectores (del SAT), que no conocen las actividades de la economía, tendrán la atribución, a su juicio, de determinar si las operaciones fueron ficticias o reales. Si no tienen conocimientos podrían perjudicar a una empresa que está haciendo las cosas bien en una actividad económica, que tal vez ellos desconozcan".

Opinó que el combate a la delincuencia, incluso de tipo fiscal, es importante, porque da certeza a las inversiones, pero con las nuevas atribuciones "se genera incertidumbre".

"Si no existe confianza, no habrá inversión; y si tampoco hay confianza, habrá inhibición de la actividad económica que cualquier actuante de la economía podrá correr riesgos por no saber cómo actuará la autoridad y esto frenará inversiones", concluyó.