Frena pandemia 8.9% los delitos: Se registraron 27.6 millones de agresiones

De hecho, el delito de robo en la calle o transporte público presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 27% en 2019 a 22.5% en 2020.

Los estados que reportaron las mayores tasas de prevalencia delictiva el año pasado fueron: Ciudad de México, con 33 mil 344 víctimas por cada 100 mil habitantes; Estado de México, 32 mil 501 víctimas; Tabasco, 27 mil 76; Aguascalientes, 26 mil 876, y Jalisco, con 25 mil 764 víctimas.

En contraste, los estados con menor tasa de prevalencia delictiva fueron: Chiapas, con 13 mil 400 víctimas por cada 100 mil habitantes; Veracruz, 14 mil 602; Yucatán, 16 mil 11; Oaxaca, 16 mil 591, y Tamaulipas, con 16 mil 659 víctimas.

El año pasado, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares fue de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior equivale a un promedio de 7 mil 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

Asimismo, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares de 92.4 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representaron los 185.2 mil millones de pesos restantes.

Por otra parte, la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados, o denunciados que no derivaron en carpeta de investigación, fue de 93.3% a nivel nacional durante 2020. La Envipe 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo (33.9%) y la desconfianza (14.2%).

La percepción de inseguridad entre la población de 18 años y más en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6%.

Durante el mismo período, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

A nivel nacional, el espacio donde la población de 18 años y más se siente más insegura es el cajero automático ubicado en la vía pública, seguido por el transporte público, el banco, la calle, la carretera, el mercado, el parque o centro recreativo, el centro comercial, la escuela, el automóvil, el trabajo y la casa.