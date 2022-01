Frena Municipio compra de camiones recolectores

Cd. Victoria, Tam.- La escasez de componentes automotrices a nivel mundial frenó el proyecto del Ayuntamiento de Victoria para la adquisición de nuevos camiones recolectores de basura a mediano plazo, además, este tipo de unidades especializadas han presentado un encarecimiento de hasta el sesenta por ciento en el último año.

"Por el tema de COVID no hay camiones nuevos", dijo el secretario de Servicios Públicos municipales, Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, "sí hay un proyecto de adquisición, pero el problema es que no hay camiones; se ocupan camiones y el alcalde sí quiere comprar pero tenemos ese problema, no hay camiones de basura o hay muy-muy caros por la escasez de los chips que es algo generalizado".