Frena incertidumbre los proyectos limpios

Ciudad de México.

Si el gobierno federal quiere fortalecer a las empresas del Estado en el sector energético está en su derecho, pero no puede incumplir el marco normativo vigente porque ello causa incertidumbre, desincentiva inversiones y ya frenó 6 mil millones de dólares de proyectos de energías limpias, dijo el presidente de la International Chamber of Commerce (ICC) México, Claus Von Wobeser.

Explicó que por los cambios que se han hecho a la normatividad del sector energético se presentaron amparos porque no se respetó la legislación vigente, además de que hay empresas que contemplan recurrir a arbitrajes en caso de que no salga favorable la resolución e incluso hay mecanismos a los que se pueden acceder vía los acuerdos de inversiones.

"No estamos de acuerdo en que se afecte a inversionistas mexicanos y extranjeros y no se cumpla con el marco legal, si el gobierno quiere fortalecer las empresas del estado es parte de su derecho y tiene esa libertad, lo que no puede hacer es no cumplir el marco normativo vigente", expuso.

Añadió que hay varias empresas afectadas porque se interrumpió el otorgamiento de permisos a proyectos de energías limpias que recurrieron a medios de defensa legales, pero esa situación frenó inversiones:

"Sabemos que hay inversiones pendientes muy importantes en el sector, sobretodo energías limpias, la cantidad que mencioné en la apertura es de 6 mil millones de dólares que están pendientes en ese sector, de inversiones ya comprometidas. Estamos seguros que se van a realizar y optimistas de que no haya ninguna traba para que se puedan realizar", expuso.