Frena el coronavirus los proyectos de desarrollo

Cd. Victoria, Tam.- En los primeros tres meses del año se invirtieron alrededor de 400 millones de pesos en proyectos de desarrollo económico por parte de la iniciativa privada en la capital del estado, sin embargo, la presente contingencia sanitaria por coronavirus ha obligado a los empresarios a suspender sus actividades lo cual traerá consecuencias para la economía local.

"En este momento todo lo que tiene que ver con inversión se encuentra parado porque esas son las disposiciones de la Secretaría de Salud y estamos esperando que esta contingencia de alguna manera pare", dijo el director de Desarrollo Económico municipal, Mario Romel Arizpe Martínez, "para el caso de algunas construcciones o lo que se está haciendo en este momento".

Indicó que las diferentes cámaras empresariales en la capital del estado reportan una caída en los ingresos de sus asociados de hasta el 80 por ciento; esto podría traducirse en un incremento generalizado del desempleo local, sin embargo, comentó que hasta el momento no se tiene un informe actualizado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese sentido.

"Hasta este momento no hay una proyección real porque todavía sigue funcionando, todavía sigue en algunos casos... no se ha paralizado totalmente, no sabemos en algunos casos al cien por ciento cuál va a ser la paralización de estos números", reiteró, "pero es algo que va a tener un impacto económico grande para la ciudad, se está trabajando con el Gobierno Federal, con el Gobierno estatal sobre todo con todo tipo de apoyos, incentivos e incluso quitar algunos impuestos o prorrogar algunos impuestos".

En los meses de enero y febrero se realizaron algunas inversiones por parte de empresas como Elektra y Waldo´s para la construcción de nuevas sucursales, y por parte de GranD para la remodelación de una sucursal con céntrica ubicación en el primer cuadro de la ciudad, solo en esta se estarán ejerciendo alrededor de cuarenta millones de pesos para los próximos meses.