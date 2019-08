Frena China compras de soya de EU

Washington DC, Estados Unidos.

Trituradoras chinas privadas que habían recibido exenciones a los aranceles de represalia del gobierno sobre la soya estadounidense han detenido las compras debido a la incertidumbre sobre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, según personas familiarizadas con la situación.

Este lunes, el Ministerio de Comercio de China dijo que las empresas habían detenido sus compras de productos agrícolas estadounidenses y que no han descartado imponer más aranceles a los bienes procedentes de la nación norteamericana adquiridos después del 3 de agosto.



La decisión de Pekín representa una escalada en la disputa comercial con Washington, que está remeciendo a los mercados financieros en el mundo y amenaza con descarrilar el crecimiento económico global.



Las empresas que habían recibido las exenciones para la compra de soya estadounidense eran Jiusan Group, de propiedad estatal, así como Shandong Bohi Industry Co y China Sea (Zhonghai) Grain and Oil Industry Co, de propiedad privada, informó Bloomberg el mes pasado.



Yihai Kerry Group, una subsidiaria china de Wilmar International Ltd con sede en Singapur, y Hopefull Grain & Oil Group también se encuentran entre las empresas.



Los compradores recibieron el visto bueno de Pekín para adquirir entre 2 y 3 millones de toneladas de soya estadounidense en virtud de un plan de exención el mes pasado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que la información es privada.



Sin embargo, dijeron que las trituradoras no han recibido ninguna notificación del gobierno sobre ningún cambio de política desde que Estados Unidos intensificó la tensión el jueves pasado.



El Presidente Donald Trump aumentó las tensiones con la nación asiática la semana pasada al amenazar con agregar aranceles de 10 por ciento a otras importaciones que corresponden a 300 mil millones de dólares a partir del 1 de septiembre, lo que llevó a Pekín a prometer responder si Estados Unidos lleva a cabo la amenaza.