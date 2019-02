Frena alcalde de Matamoros a la JAD en su intención de aumentar tarifa de agua

Matamoros, Tam.- El alcalde Mario Alberto López Hernández afirmó categóricamente que no respaldará un aumento a las tarifas del agua como lo pretende el gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, Guillermo Lash de la Fuente.

"No es, ni será mi política de gobierno, lesionar la economía de los ciudadanos, por el contrario, desde el primer día de mi gobierno asumí el compromiso de no incrementar impuestos y lo he cumplido, caso específico el impuesto predial", agregó.

En ese sentido se dirigió a los matamorenses para darles la confianza de que en su calidad de presidente municipal y de presidente del Consejo de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros no respaldará la propuesta presentada por el gerente para que se aumenten las tarifas al servicio que prestan a los ciudadanos.