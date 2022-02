Freeskier nacido en EE. UU. Gu gana oro olímpico en big air para China

"Si la gente no me cree, si no le gusto a la gente, entonces ellos se lo pierden", dijo Gu. "Nunca van a ganar los Juegos Olímpicos".

Gu hizo exactamente eso, ganando la primera de lo que ella y sus muchos fanáticos en Beijing esperan que sean tres medallas de oro al lograr el primer 1620 de su carrera en su último turno, sorprendiendo a Tess Ledeux de Francia para ganar el debut olímpico de freeski femenino. gran aire

Gu, nacido en Estados Unidos, nunca había aterrizado el corcho doble 1620, un movimiento en el que los esquiadores giran 4 1/2 veces mientras giran dos veces fuera del eje mientras están a unos 20 pies en el aire. No en la práctica. No en competencia.

Solo que con el peso de su patria adoptiva justo sobre sus hombros.

"Quiero que todas las chicas rompan sus límites", dijo en chino, a través de un intérprete. "Quiero que piensen que si Eileen puede hacerlo, yo puedo hacerlo".

Una avalancha de interés en la victoria de Gu colapsó brevemente el popular sitio chino de redes sociales Weibo , según sitios de tecnología en línea y noticias deportivas en China. Una multitud de espectadores se reunió espontáneamente frente a una gran pantalla de televisión en Wangfujing, un famoso distrito comercial en el centro de Beijing, el martes por la mañana.

"Es muy alentador. Ella es de origen chino y ha regresado a China. Me siento orgulloso de ella", dijo Jiang Yu, residente de Beijing, de 36 años.

La capacidad era limitada en Big Air Shougang con capacidad para 5.000 asientos, una fábrica de acero cerrada que Beijing ha convertido en un parque, centro cultural y centro deportivo espeluznante pero sereno. La reacción aún contaba la historia.

La "Princesa de las Nieves" estaba lista para su corona.

Gu, cuya madre es china, estima que ha pasado al menos una cuarta parte de su vida en China. Su historia de origen, como ella lo cuenta, comienza con el momento en que presentó la idea para el primer evento de esquí de estilo de pistas de China a los 9 años, y ganó.

Desde que eligió ponerse del lado de China en 2019, ha dicho repetidamente que su objetivo es alentar a las niñas y mujeres a practicar deportes de invierno, alineándose con la promesa de China de inspirar a 300 millones a practicar hielo o nieve.

Es un estatus no muy diferente del manto público que Peng ha tenido durante años.

Peng, tres veces tenista olímpica, se sentó en las gradas con el presidente del COI, Thomas Bach, mientras Gu cimentaba su oro. Peng hizo la rara aparición pública un día después de decir en una entrevista controlada que las acusaciones de agresión sexual que hizo contra un exmiembro de alto rango del gobernante Partido Comunista de China fueron "un enorme malentendido".

Sus respuestas, entregadas frente a un oficial olímpico chino, dejaron preguntas sin respuesta sobre su bienestar y qué sucedió exactamente.

Cuando se le preguntó si compartía la preocupación internacional por la seguridad de Peng, Gu eludió el tema y dijo que estaba "muy feliz" de que Peng asistiera y se sentía honrada de que una estrella de un deporte importante como el tenis viniera a ver "deportes especializados como el freeski".

"Estoy realmente agradecida de que ella esté, sí, feliz y saludable y que esté aquí haciendo lo suyo otra vez", dijo Gu ante una sala llena de voluntarios y medios chinos, que se callaron cuando surgió el nombre de Peng.

Gu también hizo preguntas sobre su condición de estadounidense. China no permite la doble ciudadanía, pero no está claro si Gu, que se dirigía a Stanford, alguna vez entregó su pasaporte estadounidense.

La decisión parece haber sido lucrativa para Gu, cuya segunda pasión es el modelaje. Su rostro aparece en anuncios en todo Beijing y ha sido fotografiada para Vogue, Victoria's Secret, Louis Vuitton, Tiffany y más.

"Siento que el deporte es realmente una forma en que podemos unir a las personas", dijo cuando se le preguntó sobre su ciudadanía. "Es algo que no tiene que estar relacionado con la nacionalidad. No es algo que pueda usarse para dividir a la gente. Estamos todos juntos aquí empujando el límite humano".

Sin negarlo, Gu empujó esos límites el martes.

Hace solo un mes que Ledeux se convirtió en la primera mujer en conseguir un 1620 en competición, pisoteando uno mientras se llevaba el oro en los Winter X Games. El francés de 20 años logró audazmente otro en la primera de las tres rondas del martes, colocando inmediatamente el listón más allá de donde nadie había llegado anteriormente.

Gu acertó un double cork 1440 limpio en su primera carrera, luego registró un double cork 1080 seguro pero elegante en la carrera 2. Cuando llegó su tercer salto, ya tenía asegurado al menos el bronce.

Gu dijo que consideró brevemente tratar de mejorar su 1440, pero las matemáticas decían que la única forma de cerrar la brecha con Ledeux era optar por el 1620.

Ella chilló en el momento en que sus esquís tocaron el rellano, flotando hacia atrás por lo que quedaba de la pendiente con las manos primero sobre la cabeza y luego cubriéndose la cara. Cayó de rodillas cuando se anunció su puntuación de 94,5, buena para un total combinado de 188,25, justo por encima de los 187,5 de Ledeux. La esquiadora suiza Mathilde Gremaud se llevó el bronce.

Ledeux trató de mejorar su interruptor 1440 con su último intento, pero se quedó corto. Ella dijo a través de un intérprete que Gu es "extremadamente competitivo" y un "atleta increíble", pero también se quejó de que Gu había estado en Beijing practicando en la sede de Big Air Shougang durante semanas antes de los Juegos, una ventaja de estar con el país anfitrión.

"Lo que sé es que tuvo suerte y eso es justo, pudo entrenar en los lugares antes que los demás y eso probablemente marcó la diferencia hoy", dijo Ledeux.

No es que un cínico más fuera a estropear la fiesta de presentación en sociedad de Gu.

"No estoy tratando de mantener a todos contentos", dijo Gu. "Soy una chica de 18 años que está viviendo mi mejor vida. Me lo estoy pasando muy bien".