Fred Savage niega acusación de abuso

El actor Fred Savage dijo que la acusación en su contra por conducta abusiva en el set del programa The Grinder es falsa.

En una demanda presentada este miércoles en Los Ángeles, la vestuarista Youngjoo Hwang acusó que Savage la reprendió, le pegó en un brazo y se comportó de manera agresiva con otras empleadas. También denunció que 20th Century Fox Television se negó a investigar sus quejas.

En un comunicado, Savage dijo que Fox realizó una investigación y no halló evidencia de los supuestos abusos.



"He visto una tremenda valentía en estos últimos tres meses, con mujeres que públicamente se han pronunciado para luchar contra la vergüenza y el estigma del acoso. He visto de primero mano cómo crece el apoyo a este movimiento. Como alguien que siempre ha intentado vivir con honor e integridad, nunca se me ocurrió que mi nombre pudiera estar del otro lado", afirmó el actor.