Fraude en la venta de vehículos ´ahogados´. Advierte Oficina Fiscal a compradores

Edinburg, Tx. - La Oficina Fiscal del Condado está alertando sobre el fraude que podría surgir a cada de las ventas de vehículos potencialmente dañados por

Paul Villarreal Jr., titular de la oficina fiscal del condado de Hidalgo, advierte que debido a las recientes lluvias, el aumento de los vehículos dañados es más frecuente que nunca.

Antes de realizar su próxima compra de vehículos, infórmese de las señales de advertencia atribuidas a los vehículos dañados por la inundación.

"Para muchos de nuestros residentes, comprar un automóvil, como comprar una casa, es una gran inversión emocional y financiera", dijo Villarreal.

"Queremos asegurarnos de que tengan todos los datos necesarios antes de cruzar la puerta para que puedan tomar una decisión informada".

Un vehículo sumergido en agua sufre un daño severo, especialmente cuando el agua ingresa al compartimento de pasajeros.

Los vehículos modernos con componentes electrónicos están especialmente en riesgo, ya que los chips de computadora saturados de agua pueden dañar el motor o hacer que el vehículo no sea seguro para funcionar. Mientras que limpiar un vehículo puede mejorar la apariencia, el daño severo causado por la infiltración de agua no se detecta tan fácilmente y es posible que no se haya solucionado. Estos vehículos "limpios" a menudo encuentran su camino de regreso al mercado.

Se deben realizar verificaciones e inspecciones para reducir la probabilidad de que caiga víctima de fraude al comprar un automóvil que ha sido dañado en una inundación.