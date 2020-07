Fraude de notarios: ´reviven´ a muerta

"Hay muchas irregularidades que se niegan a investigar. Resulta que mi madre después de tres años salió de su tumba a traspasar un terreno". Julio Meade Perales, uno de los hijos herederos.

Por padecimientos de su edad, el 10 de abril del 2013 falleció en Ciudad Victoria doña Concepción Perales Yépez. Tenía 81 años.

Sin embargo por esa "magia" de notarios públicos, la difunta "revivió" tres años después para "vender" una de sus propiedades ubicada en un sector exclusivo, a prestanombres de un hombre de negocios de Reynosa: Gildardo López Hinojosa.

En la maniobra intervinieron tres fedatarios: Héctor Luis Tejeda Ramírez y Luis Ernesto Lavín Montemayor, con ejercicio en el distrito de Ciudad Victoria, y Alfonso Salinas Flores, de Reynosa, líder del Colegio de Notarios de Tamaulipas, A. C.

RED DE COMPLICIDADES

Como muchas personas, doña Concepción murió intestada, por lo cual el predio ubicado en el 13 Nuevo León fue detectado con facilidad por los vivales.

"Hay una banda de gente que se dedica a investigar terrenos abandonados y, en complicidad con notarios, buscan quedarse con ellos", dice Julio Meade Perales, uno de los hijos herederos que hoy costea un largo proceso para recuperar la propiedad.

Señala como autor intelectual de la maniobra a Gildardo López Hinojosa, directivo de la Asociación Ganadera y parte de la Cámara de Comercio de Reynosa, partícipe él mismo con un poder notarial para realizar las operaciones.

RECIBE AMENAZAS

"Vino a buscarme y amenazarme con cárcel para que retire la demanda de nulidad de documentos. Al final se quiere quedar con los bienes; los demás son prestanombres", agrega.

Fue Gildardo quien abrió la ruta de triangulación de poderes para consumar la acción. Presentaron testigos falsos, alteraron la credencial de elector de la difunta y elaboraron nuevas escrituras, en una especie de "lavado de inmuebles".

La trama, a todas luces fraudulenta, comenzó el 25 de noviembre del 2014 en Ciudad Victoria, más de año y medio después de fallecida Concepción.

El notario Héctor Luis Tejeda Ramírez (adscrito fíat 71, calles 11 y 12 Morelos), certificó que ante él "se presentó" la fallecida para otorgarle poder como su representante legal especial a Gildardo López Hinojosa (de Reynosa), para que vendiera el terreno con superficie de 254 metros cuadrados.

Tejeda asentó en la escritura que, ante él, doña Concepción estampó su firma.

LA HACEN ´´VIAJAR´´

Un siguiente paso se dio el 11 de diciembre del 2015 cuando el notario 135 de Reynosa, Alfonso Salinas Flores, hizo "viajar" ("compareció ante mí") a doña Concepción hasta su despacho en la colonia Rodríguez, para autorizar que el "representante" López Hinojosa nombrara a su vez como apoderados a Carlos Alberto Munguía González e Isabel Guadalupe Ramírez Gil (matrimonio), de Ciudad Victoria, con poderes generales y atribuciones de compra venta.

El notario dijo haber confirmado en el Instituto Nacional Electoral, que "los datos se encuentran en el Padrón Electoral y también en la lista Nominal de Electores".

El último golpe lo dio el notario fíat 58 de Victoria, Luis Ernesto Lavín Montemayor, pero ya no con la "presencia" de la difunta sino para certificar la venta y elaborar escrituras.

A PRECIO MÁS BAJO

Con fecha 27 de junio del 2016 corrió protocolo de que Munguía y Ramírez (domiciliados en la colonia Emilio Portes Gil de la capital) se presentaron ante él con la representación de Doña Concepción, para venderle a Gaudencio Munguía Figueroa y Noemí Gil Gil (dijeron no ser matrimonio), quienes en apariencia adquirieron al 50 por ciento el valor de la propiedad.

Gaudencio es originario de Aquismón, San Luis Potosí, y Noemí, de Opiaxtla, Puebla, pero residentes en las colonias México y Fovissste de Ciudad Victoria, respectivamente.

Los documentos mencionan que pagaron en total 200 mil pesos, a valor comercial, cuando el ayuntamiento de Ciudad Victoria registra valoración catastral de 364 mil 992, más 185 mil 725 de la construcción.

Para entonces Concepción Perales tenía más de tres años de fallecida.

LA REJUVENECEN

A pesar de que Julio Meade presentó desde septiembre de 2018 las denuncias correspondientes ante la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado, dice que no han iniciado procedimiento sancionador alguno en contra de los fedatarios, y menos para retirarles el fíat.

"Es una mentira que investiguen a los notarios. Hago responsable a la subsecretaria de Gobierno, Gloria Garza, de que no estén haciendo el trabajo como debe ser", manifiesta Meade.

En el curso de la acción, los falsificadores cometieron varios errores que hacen dudar de la escrituración, para lo cual la familia Meade Perales sigue la lucha en tribunales civiles, con el fin de echar abajo los documentos de la operación.

La Concepción original, la fallecida, nació el 31 de octubre de 1932 y tenía su domicilio en la calle San Luis de la ciudad capital, según su credencial de elector. La que acudió con los notarios registra fecha de nacimiento 21 de marzo de 1946 con domicilio en la colonia Nueva Era de ciudad Victoria. Hay un diferencia de 14 años.

AUMENTAN EL NOMBRE

Otro dato inexacto: El acta de nacimiento de la fallecida dice que se llamó Concepción Perales Yépez. La otra es María Concepción. Le aumentaron el nombre.

Para denunciar la serie de irregularidades, Julio, el hijo, se presentó con el director de Notarías del Gobierno del Estado, Jorge Bazán Zamudio, quien dice encubrió a los fedatarios.

"Después de varios intentos logré que me diera audiencia pero se negó rotundamente a tomar el caso, aduciendo que no se puede hacer nada, que no tenía caso", señaló.

Agrega: "Hay muchas irregularidades que se niegan a investigar. Resulta que mi madre después de tres años salió de su tumba a traspasar un terreno".

RECHAZA ENTREVISTA

Hoy, el juicio de nulidad de escrituras está en espera de ser resuelto. Por la emergencia sanitaria del coronavirus se corrieron las fechas.

El predio, que incluye una construcción (un frigorífico) rectangular, está en manos de Gaudencio Munguía y Noemí Gil, aparentes propietarios después del largo camino de trámites. Lo tienen en venta en un millón 200 mil pesos, a pesar de la anotación en el Registro Catastral, de que no pueden hacer movimientos hasta que se resuelva el caso.

EL MAÑANA trató de obtener la opinión del presidente del Colegio de Notarios de Ciudad Victoria, Diego Armando Villanueva Mendoza, pero se negó a conceder entrevista.

Pese a 47 demandas, operan en impunidad

En el pasado reciente, en febrero del 2017 la Procuraduría de Justicia aprehendió a los notarios Héctor Alvaro Domínguez y Joaquín Roché Cisneros, de ciudad Victoria y Tampico, acusados de legalizar una fraudulenta operación de compra venta de inmuebles ubicados en el exclusivo fraccionamiento Campestre de ciudad Victoria.

Sin embargo un documento del seis de febrero del 2020 generado a través de Plataforma de Transparencia, hace saber que la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado, en el periodo 2014-2019, "no ha sancionado a algún notario público".

En el mismo ciclo la dependencia responsable ha recibido 47 quejas "interpuestas por ciudadanos", que no han progresado.

