Fraude cibernético, imparable en 2017

Al cierre del año pasado el fraude cibernético contra clientes de la banca en México alcanzó un total de 3 millones 437 mil quejas, 95% por arriba de lo registrado en 2016 y con pérdidas estimadas en 6 mil 201 millones de pesos.

Datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indican que el comercio por internet, las operaciones de personas físicas en sitios web, la banca móvil, operaciones por internet de personas morales y pagos vía celular fueron los servicios con mayor cantidad de quejas por parte de los consumidores.

El fraude cibernético se mantuvo en el año pasado como la actividad ilícita con mayor crecimiento, superando a los fraudes tradicionales, los cuales tuvieron una reducción de 13% respecto a 2016, al terminar el año con 3 millones 81 mil quejas. El reporte al cierre de 2017 de la Condusef destaca que uno de cada 100 fraudes fue robo de identidad, que subió 0.3% respecto a 2016, al cerrar con 78.9 mil reclamos por parte de usuarios de los servicios.

Por este fraude, los clientes afectados reclamaron 2 mil 127 millones de pesos, 101% por arriba de los 991 millones registrados en 2016. Las cifras totales por un posible fraude registradas el año pasado alcanzaron 6 millones 546 mil registros, 23.5% por arriba de lo observado en 2016, con un monto total reclamado por 15 mil 412 millones de pesos de parte de los afectados. Las instituciones financieras involucradas han abonado 57%, es decir, más de 8 mil 188 millones. Entre las causas más frecuentes en una queja por posible fraude destacan cargos no reconocidos por consumos no efectuados, retiros no reconocidos, transferencias no reconocidas, cheques mal negociados, inconformidad por alteración de pagarés y robo de identidad.

En el caso de reclamos por mal servicio en banca móvil, el año pasado se registraron 60 mil 537 quejas, 107% superior al año previo, con un monto total reclamado por los usuarios por 932 millones de pesos.

El reporte resalta que 98.6% de las reclamaciones de banca móvil fueron para Bancomer, con 59 mil 712 registros. Del total, se abonaron a los clientes afectados 5%: 49 millones de pesos. En los movimientos operativos de la banca, los cuales pueden considerarse un error que afecta a sus usuarios, se registraron 2 millones 152 mil registros, 11% más que en 2016.