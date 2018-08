Fraser se une a 'Doom Patrol'

Brendan Fraser participará en la serie de DC Universe Doom Patrol estelarizando al personaje Cliff Steele, mejor conocido como Robotman, reportó The Wrap.

Fraser será la voz del superhéroe y aparecerá como Steele en algunas escenas retrospectivas; Riley Shanahan será quien desempeñe las escenas físicas de Robotman.

"Un ex piloto de carreras, Cliff Steele, sufrió un terrible accidente que dejó su cuerpo inhabilitado. El misterioso Doctor Caulder salvó el cerebro de Cliff y lo instauró en un poderoso cuerpo robótico", dice la descripción oficial del personaje.

Diane Guerrero, de Orange is the New Black, interpretará a Crazy Jane, mientras que Joivan Wade, de 12 Horas para Sobrevivir: el Inicio, encarnará a Cyborg en la serie.

El proyecto se estrenará en 2019.