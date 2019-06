Francia vence 2-1 a Noruega y se acerca a la siguiente fase

París, Francia.

Francia se sobrepuso a varias adversidades para terminar venciendo 2-1 a Noruega y así ponerse a la cabeza del Grupo A del Mundial Femenil con 6 puntos, enfilándose a la segunda ronda.



La escuadra local, que fue aplaudida por su afición que acudió al Estadio Allianz Riviera, puso el 1-0 al 46', por conducto de Valerie Gauvin.



Noruega tardó en conectarse en el encuentro y la defensa Wendie Renard les dio un regalo inesperado al anotar el 1-1 en propia portería al 54'.



Eugenie Le Sommer anotó el 2-1 para darle la victoria al cuadro galo al minuto 72, a través de la vía penal.



La superioridad del conjunto francés en el complemento fue arrolladora, pues no le prestaron el balón a las noruegas, que se quedaron con 3 puntos.



En el ambiente flotó la ausencia de de Ada Hegerberg, la mejor jugadora del mundo, quien renunció a vestir la camiseta de Noruega en protesta por la falta de equidad entre la selección varonil y su contraparte femenil en su país.



Aunque el tema económico se arregló hace un par de meses, Ada no quiso reconsiderar, señalando que todavía faltan muchas cosas más y no todo tiene que ver con el dinero.