Francia posee pruebas de que el régimen sirio es responsable del ataque químico en Guta

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho este jueves que Francia posee pruebas de que el régimen sirio de Bachar el Asad usó armas químicas la semana pasada, pero dio a entender que la decisión sobre una intervención militar no es inminente. "Habrá que tomar decisiones en el tiempo requerido, cuando lo juzguemos más útil y eficaz", dijo en una entrevista en el telediario de las 13.00 en la cadena TF1. Tras hablar por teléfono con Macron, la canciller Angela Merkel ha confirmado que Alemania no participará militarmente en Siria, aunque sí apoyará cualquier medida —incluidas las que vayan más allá de las diplomáticas— si el Consejo de Seguridad de la ONU lo requiere.

"Tenemos pruebas de que, la semana pasada, ahora hace diez días, se usaron armas químicas, por lo menos cloro, y que las usó el régimen de Bachar el Asad". El presidente francés aseguró que la intervención en Siria estaba destinada a luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), pero que ese país "alberga varias guerras dentro de la guerra" en las que "no todo está permitido".

La confirmación sobre el uso de armas químicas en Siriacoloca a Macron, por primera vez desde que hace casi un año que llegó al poder, ante la decisión de ordenar una intervención militar. El presidente francés se comprometió al inicio de su presidencia a actuar si se comprobaba el uso de armas químicas en Siria.

En una entrevista con EL PAÍS y otros medios europeos, en junio de 2017, Macron dijo que Francia estaba dispuesta a atacar sola si El Asad franqueaba la llamada "línea roja" de las armas químicas. "Cuando se fijan líneas rojas", dijo, "si usted no sabe hacerlas respetar, es que ha decidido ser débil. No es mi opción. Si ha resultado que se han utilizado armas químicas sobre el terreno [en Siria], y si sabemos trazar su procedencia, entonces Francia procederá a ataques para destruir los almacenes de armas químicas identificados".

El presidente francés indicó que está en contacto "diario" con su homólogo estadounidense, Donald Trump. El presidente de EE UU ha dicho este jueves en un tuit que el ataque a Siria podría ser "muy pronto o no tan pronto". "En cualquier caso, Estados Unidos, bajo mi Administración, han hecho un gran trabajo librando a la región de ISIS. ¿Dónde está nuestro 'gracias América'?", ha señalado.

Al mismo tiempo, la canciller alemana, Angela Merkel —que ha mantenido una conversación telefónica con Macron esta misma mañana—, se ha mostrado algo más cauta durante una rueda de prensa con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, en la que ha dejado claro que, de momento, Alemania no participará en un eventual ataque a Siria, informa EFE. "Alemania no participará en una eventual acción militar —y digo eventual porque no hay ninguna decisión—. Pero vemos y apoyamos que se haga todo lo necesario para mostrar que el uso de armas químicas es inaceptable", afirmó.

Merkel agregó que hay una "gran unidad" entre los socios occidentales y una "línea común" de actuación en este asunto entre Alemania, EE UU y Francia, pese a que Berlín no vaya a participar militarmente en una represalia en el caso de que se produzca. Sí ha declarado, en cambio, que es "evidente" que el régimen de El Asad no ha cumplido con la destrucción total de su arsenal químico que supuestamente lleva acabo desde 2014.

La primera ministra británica, Theresa May, ha convocado una reunión de gabinete de emergencia este jueves para discutir la posibilidad de unirse a Francia y EE UU en una eventual acción militar contra el régimen sirio tras al presunto ataque con armas químicas en Duma. "Ninguna decisión ha sido tomada aún, el gabinete se reunirá a las 15.30 para discutirlo", ha dicho el ministro para el Brexit, David Davis, informa Reuters.

May había advertido el miércoles que el "continuo uso de armas químicas [en Siria] no puede quedar sin respuesta" y que su Gobierno trabajará con sus "más cercanos aliados" para determinar cómo pueden asegurar "que los responsables rinden cuentas". El líder laborista, Jeremy Corbyn, respondió a las declaraciones de May defendiendo que el Parlamento británico debe someter a votación "cualquier acción militar" en la que participe el Ejecutivo. "Más bombardeos, más asesinatos, más guerras no salvarán vidas. Simplemente cobrará más vidas y engendrará la guerra en otros lugares", ha afirmado.