Francia: Indagan presunta violación en palacio presidencial

Una soldado que trabajaba en el palacio acusó a un colega de violación, según la presidencia francesa. Ambos estaban apostados en el Eliseo, pero el soldado fue removido de su puesto, added.

La procuraduría le dijo a The Associated Press que la investigación comenzó el 12 de julio y que el militar acusado ha sido interrogado como "testigo presencial", lo cual significa que no es considerado un sospechoso que pueda enfrentar cargos. La procuraduría no proporcionó más detalles.