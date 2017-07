Fracaso es compartido entre jugadores y DT: Pizarro

Con aparente tranquilidad, pero ya urgidos de olvidarse de Copa Oro, llegaron esta tarde a Guadalajara los seleccionados tapatíos, aclarando que el fracaso con el Tri es compartido entre jugadores y cuerpo técnico.



Sobre todo Rodolfo Pizarro, mediocampista de las Chivas, quien se mostró en desacuerdo con el auxiliar Luis Pompilio Páez, por señalar que el cuerpo técnico trabaja bien y le da las armas a los futbolistas, pero en la cancha a ellos les faltó contundencia.



"Yo creo que todos somos culpables, tanto ellos como nosotros, creo que más nosotros porque somos los que jugamos, pero la responsabilidad es de todos".



Y es que en los seleccionados no cayeron bien las declaraciones de Pompilio después de la derrota ante Jamaica, en donde se quejó de que México nunca tuvo un "9" como referente en el ataque, tras las bajas de Jurgen Damm y Alan Pulido del plan original, más la falta de refuerzos ante la negativa de Clubes.



¿No crees que es hablar en contra de los que se quedaron por parte de Pompilio?



"Sí, creo que sí, porque los que estuvimos tratamos siempre de hacer las cosas de la mejor manera, Erick (Torres), Angel (Sepúlveda) y Martín (Barragán) hicieron todo su esfuerzo, siempre su mejor disposición y creo que a veces no salen las cosas, pero el esfuerzo siempre lo tuvimos todos", aclaró Pizarro.



En el plano personal, el volante ofensivo de las Chivas reconoció no haber tenido un buen torneo con el Tri.



"No fue mi mejor torneo, creo que no hice las cosas que venía haciendo acá en Chivas, pero bueno, ya hay que darle vuelta a esta hoja y trabajar con mi equipo, buscar estar en el mejor nivel", explicó Pizarro.



¿Por qué sientes que te costó jugar en tu nivel con esta Selección?



"Yo creo que el entendimiento (como equipo), aunque también cada uno de nosotros no estuvimos a nuestro nivel, pudimos haber hecho muchas cosas más", respondió.