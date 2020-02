Fracasó campaña antidrogas: AMLO

Ciudad de México.

La campaña antidrogas lanzada por el gobierno federal desde mayo del año pasado no funcionó, reconoció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que los promocionales de prevención resultaron ambiguos para los ciudadanos, por lo que no tuvieron el impacto esperado.

"La primera etapa, porque tenemos que ser autocríticos, no ser autocomplacientes, no tuvo el efecto que queríamos, ¿o ustedes consideran que pegó, llegó la primera etapa a la gente? Nada", expresó.

"(No pegó) porque hay concepciones distintas y se tienen que respetar".

En consecuencia, añadió, se decidió lanzar una campaña más directa y explícita sobre el daño a la salud que provocan las drogas químicas.

"Esto, que es muy fuerte, hay quienes no lo ven correcto y como lo que se planteó fue tan subliminal no se entendió y lo que queremos es informar, dar a conocer lo que pasa. Por eso se optó por esta campaña, ya más directa", señaló.

"Llega el momento de mostrar, aun con toda la crudeza, lo que dañan las drogas, de qué están hechas, porque estos son temas que no se conocen, eran temas tabú, era una especie de complicidad colectiva el no hablar de este tema, de no informar".

En un video de 90 segundos presentado en la mañanera, se aprecian imágenes de las llamadas "cocinas" o laboratorios donde se procesan las drogas y se describen los efectos que tienen sobre la salud de las personas que las consumen.

"Las drogas sintéticas son altamente tóxicas para la salud con efectos siguientes: pérdida de peso, problemas dentales, comezón intensa, ansiedad, cambios en la estructura del cerebro, comportamiento violento, paranoia, insomnio, alteración del juicio y generación de conductas delictivas, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, alergias y cáncer, así como alteraciones del ritmo cardiaco, presión arterial, temperatura corporal, apetito y la muerte", se escucha en el audiovisual.

López Obrador anunció que, en la nueva etapa de la campaña --denominada Juntos por la Paz-, se instalará una exposición en el Zócalo para que los ciudadanos conozcan las "cocinas" y también los riesgos que conlleva el consumo de esas sustancias.