Fracasan secuelas y reboots de Hollywood

Este 2019, salvo excepciones como Avengers: Endgame, Spider-Man: Lejos de Casa y John Wick 3: Parabellum, las nuevas entregas de franquicias han fallado en igualar o superar el éxito en taquilla de sus proyectos antecesores.



Las diferencias en ingresos mundiales llegan a ser hasta abismales (Hellboy, de 2019, con 21 millones, contra Hellboy 2: El Ejército Dorado, de 2008, que hizo 160 millones).



Son más de 15 largometrajes los que han decepcionado este año y que confirman que historias reconocibles ya no son ninguna garantía.



Entre ellos se encuentran Godzilla: Rey de los Monstruos, Hellboy, Hombres de Negro Internacional, X-Men: Dark Phoenix, IT: Capítulo 2, La Vida Secreta de tus Mascotas 2.



El crítico de cine Rafael Aviña opinó que el fenómeno se debe a una fatiga real del público respecto a secuelas y spinoffs.



"Hay un público cautivo de estas franquicias, que va a ir aunque sean malísimas las películas. Pero ahora el público es tan consumista, enajenado, que quiere cosas nuevas. El interés se agota y a lo que sigue", consideró, sin dejar de lado la escasa calidad de las entregas de este año.



"Dark Phoenix era mala, hasta sus efectos especiales. Toy Story 4 te entretiene, pero el guión, comparado con la anterior, es de nivel bajo. Hay un abismo de diferencia. Hombres de Negro es horrible".



2019 ha sido, eso sí, una buena muestra de que las audiencias buscan y respaldan historias originales: Había una Vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, ha hecho 366 millones de dólares, y Us, la cinta de terror de Jordan Peele, 255 millones.



Significativo también es que ocupando, por el momento, los lugares 9 y 10 de la taquilla internacional, estén dos filmes chinos: una cinta animada (Ne Zha, 700 millones) y uno de ciencia ficción (The Wandering Earth, 699).



¿Qué suerte le deparará a secuelas que cerrarán el 2019? Por ahí vienen Maléfica: Dueña del Mal, Terminator: Destino Oculto, Zombieland: Tiro de Gracia, Ángeles de Charlie, Terror a 47 Metros: Segundo Ataque, Redrum, Star Wars: Episodio IX - El Ascenso de Skywalker y Jumanji: Siguiente Nivel.