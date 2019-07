Fracasan las negociaciones. Inician hoy la toma de puentes y carreteras en el país

Díaz Ordaz, Tam.- Luego del fracaso en las negociaciones de diputados federales de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y representantes de productores con funcionarios de la Sader, y otras dependencias, este miércoles inician una serie de bloqueos, toma de puentes, carreteras, autopistas y oficinas públicas en varios estados del país, como medida de presión para que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé marcha atrás en su proyecto de reducirles 10 mil millones de pesos del presupuesto para el campo.

Encabezados por los diputaciones federales Eraclio Rodríguez, representante de la Comisión de Agricultura y Ganadería, y el tamaulipeco Héctor Villegas, líderes agropecuarios intentaron convencer al Gobierno Federal de desechar su proyecto de quitar recursos al campo, por el daño que causaría a cientos de miles de familias que directa o indirectamente viven del sector, sin embargo los esfuerzos que inicialmente parecían caminar bien, terminaron sucumbiendo ante la negativa gubernamental.

Sin ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio, se tomó la decisión de que este día, a partir de las 08:00 horas, los hombres del campo radicalizarán sus acciones y no cederán un centímetro, en tanto el gobierno federal rectifique en su postura, y cumpla con los compromisos que en campaña hiciera López Obrador, de optimizar los apoyos al campo y mejorar los precios "de garantía", o a la comercialización.

Atendiendo el llamado de sus representantes en el Congreso de la Unión, y demás líderes, agricultores de la comarca Ribereña se sumarán a la protesta y toma del puente internacional de Nuevo Progreso, por donde impedirán que ingresen al país camiones transportando alimentos del campo, como son el maíz y sorgo, entre otros.

El secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Marco Antonio Garza Acosta, informó que en base a los acuerdos con sus compañeros de la entidad y otros estados del país, en donde la agricultura y ganadería es una actividad económicamente importante, de manera simultánea llevarán a cabo la toma de instalaciones y vías de comunicación.

El acuerdo es que las protestas no cesarán hasta que el gobierno federal no acceda a cumplir sus compromisos, y darle al campo el apoyo necesario para que no colapse.

Les niegan audiencia

Por Enrique Manilla

San Fernando, Tam.- Al negarles ayer el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador una audiencia a los representantes de los productores del país, éstos ratificaron que mantendrán la postura de realizar manifestaciones en varios estados de la República Mexicana.

Entrevistado vía telefónica sobre este tema, el dirigente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, ingeniero Agustín Hernández Cardona, aseguró que en la reunión con el titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, después de plantearle las peticiones el mandatario de la nación les mandó decir a los productores que una vez que cumpla con los programas que son su prioridad, atendería al sector productivo.

Integrantes de la organización Campesinos Unidos de San Fernando, también tienen programada una reunión en la bodega la Herradura del ejido Francisco Villa del municipio de San Fernando, ubicada en el kilómetro 201 de la carretera federal Victoria-Matamoros.

Los productores de esta zona de la entidad, manifestaron que bloquearan esta vía de comunicación a la altura del kilómetro 200, donde se localiza el puente "Las Barreras" del municipio de San Fernando.