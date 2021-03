Fracasa gobierno en atención a los niños

El gobernador Greg Abbott criticó ayer a la Administración Biden por las condiciones de las instalaciones para menores no acompañados administradas por el gobierno federal en Texas causadas por el repentino aumento de menores que cruzan la frontera.

El agua en la instalación para menores no acompañados administrada por el gobierno federal en Midland no fue probada como segura antes de colocar a los niños en la instalación. Además, ha habido un brote de COVID-19 en las instalaciones de Carrizo Springs.

Noticia Relacionada He-man y las decisiones

"La Administración Biden ha sido un fracaso abyecto cuando se trata de garantizar la seguridad de los menores no acompañados que cruzan nuestra frontera. Las condiciones que enfrentan los menores no acompañados en estas instalaciones administradas por el gobierno federal son inaceptables e inhumanas. Desde la falta de agua potable en un lugar hasta un brote de COVID-19 en otro, la Administración Biden no tiene excusa para someter a estos niños a este tipo de condiciones.

La negativa del presidente Biden a abordar la crisis fronteriza no solo permite a actores criminales como traficantes de personas y contrabandistas, sino que expone a personas inocentes no acompañadas, niños a enfermedades y condiciones de vida potencialmente inseguras.

La administración debe actuar ahora para mantener a estos niños a salvo, proteger nuestra frontera y poner fin a esta crisis humanitaria ".

El gobernador ha desplegado recursos y personal del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas en Carrizo Springs para investigar, identificar y combatir el brote de COVID-19 en las instalaciones administradas por el gobierno federal.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas ha notificado a las instalaciones de Midland de su necesidad de abordar los graves problemas del agua.

Abbott calificó el fuerte aumento de menores no acompañados que llegan a la frontera de Texas como una "crisis humanitaria" y dijo que el Gobierno estatal aumentará sus esfuerzos para investigar y detener a los traficantes de personas que ayudan a los migrantes a cruzar ilegalmente la frontera.

"La administración de Biden abrió las compuertas para que cualquier niño que quiera cruzar la frontera pueda cruzar la frontera", dijo Abbott. "Y sé por lo que está pasando, en el terreno, estaban completamente mal preparados para esto".

El gobernador pidió a las autoridades federales que den acceso a los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas a los niños migrantes en el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison.

"Los estadounidenses necesitan saber si estos niños fueron o no maltratados o maltratados de alguna manera. Necesitan saber si estos niños fueron asistidos, coaccionados o amenazados por miembros del cártel o por traficantes de personas ", dijo Abbott.