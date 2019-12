Fox y Calderón, en el "ojo del huracán": Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado petista Gerardo Fernández Noroña aseguró que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón saldrán a relucir en el juicio contra Genaro García Luna y "tienen los días en libertad contados".

El próximo año "se espera una bomba política y jurídica muy grande" en el juicio de García Luna en Nueva York, previó, porque tendrá que emitir declaraciones juradas y no podrá decirse que ese proceso es una venganza política. Aquí podrían decirlo, "allá no dan un paso en falso".

A su juicio, "Calderón no pudo no haber sabido lo que hacía García Luna...lo apoyó todo el tiempo a pesar de las múltiples evidencias en su contra" por lo que "quienes están en el ojo del huracán son Fox y Calderón".

Aseguró que "era un secreto a voces esa relación (de García Luna) con el narcotráfico" pues el gobierno decidió favorecer a determinados grupos criminales en detrimento de otros y eso generó la violencia en el país, eso "se va a demostrar en el juicio".

En entrevista en San Lázaro, durante la sesión ordinaria, Fernández Noroña previó por ello un juicio de más interés que el que tuvo Joaquín "El Chapo" Guzmán, "va a tener un impacto bárbaro porque García Luna era secretario de seguridad pública, lo que diga de Fox, de Calderón de funcionarios de él, si va a tener implicaciones legales políticas muy fuertes en México".

Mi visión es que Fox y Calderón tienen los días en libertad contados. ¿Sucederá eso o no? Lo vamos a ver [...] no veo cómo eso no derive en procesos penales en México. Su repercusión de lo que declare va a ser demoledora", aseguró.