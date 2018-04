Fox podría vender Sky News a Disney

El conglomerado Twenty-First Century Fox que controla Murdoch dijo el martes que Sky News podría ser vendido a la rival estadounidense Walt Disney Co o convertirse en un negocio que operaría legalmente por separado dentro del grupo Sky.

Fox acordó en diciembre del 2016 comprar el 61 por ciento del grupo de televisión de pago Sky que aún no posee, pero el acuerdo ha sufrido reiterados retrasos ante los resquemores del Gobierno y de los reguladores del Reino Unido.



La empresa ya había prometido que el servicio de noticias de Sky permanecería como un negocio independiente bajo el control de Murdoch, pero críticos -entre ellos influyentes legisladores- se oponen vehementemente a la operación porque consideran que el magnate ya tiene suficiente dominio de la industria de medios en Reino Unido a través de los diarios The Sun y The Times.



La demora en sellar la operación permitió al gigante estadounidense de la televisión por cable Comcast Corp ingresar a la puja en febrero al anunciar una oferta de 12.50 libras por acción para adquirir Sky, en comparación con las 10.75 libras por papel que propuso Fox, aunque no existe una oferta formal.



Mientras el acuerdo permanece en un limbo regulatorio, por separado Fox accedió a vender una serie de activos que incluyen una participación del 39 por ciento en Sky, a Disney, lo que podría sacar a Murdoch de la ecuación.



Fox dijo este martes que sus nuevas concesiones iban mucho más allá de los pasos que el regulador de medios británico Ofcom exigió para mitigar la preocupación por la influencia de Murdoch. Pero la compañía aún necesita persuadir a otro regulador, la Autoridad de Competencias y Mercado (CMA por sus siglas en inglés), y al Gobierno.



El grupo estadounidense dijo además que podría separar legalmente a Sky News dentro del grupo Sky, de modo que opere de manera independiente con una financiación garantizada de 15 años.



Asimismo, indicó que Disney había expresado interés en adquirir al canal de noticias, ya que sea que se concrete o no el acuerdo para que Twenty-First Century Fox tome control de Sky.