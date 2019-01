Fox, Calderón y Peña Nieto sabían del robo de combustible: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de omisión en el robo de combustible a sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ya que sabían sobre el alto índice de ese delito.

"Las autoridades sabían. Tolerancia, vamos a decir, de todos, omisión. Lo sabían todos, desde Fox, quién le siguió, Calderón, todos. No, sobre este tema no (hablamos con Enrique Peña Nieto). Es evidente que se sabía, tan se sabía que el sistema de información lo encontramos establecido, no así el sistema de información sobre homicidios o robos", acusó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que había una especie de ceguera y cuestionó que no fue posible que nadie se haya dado cuenta que se robaban mil pipas de combustible al día.

"Era una especie de tolerancia, algo pactado o que se daba por hecho, pero de tiempo atrás, estamos hablando de tres sexenios", enfatizó.

López Obrador dio a conocer que ayer fue el día en que menos pipas de combustible se robaron en los últimos años, pues se registraron solamente 27 pipas robadas.

RESPONDE CALDERóN

El expresidente Felipe Calderón, expresó en sus redes sociales, que durante su gobierno no solo combatió a la delincuencia organizada, sino también, el robo de gasolinas.

"El gobierno que tuve el honor de encabezar combatió con firmeza todas las formas de crimen organizado, incluyendo la del robo de gasolinas, sin afectar a los consumidores. Las pérdidas por este concepto y las fugas detectadas eran más de diez veces menores de lo que hay ahora", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

LLAMA A LA POBLACIóN A RESISTIR

Ante el desabasto de combustible en algunas gasolineras del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a resistir ante las "colas" que se registran en algunas estaciones de servicio.

"En algunas gasolineras van a haber colas, que se resista", expresó en conferencia de prensa.

El mandatario exhortó también a la población a que si tienen gasolina disponible en los tanques de sus automóviles, que no acuda a las gasolineras en estos días, porque hay un proceso para normalizar el abasto.

López Obrador dijo, él resistirá todas las presiones que sean y no abrirán los ductos para abastecer por esa vía hasta que se normalice la situación y se evite el robo de combustible.

"La población nos puede ayudar actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. Entonces, pedirles a los ciudadanos que actúen con serenidad, con tranquilidad", manifestó.

ADMITE EL DESABASTO EN LA CDMX

Andrés Manuel López Obrador reconoció un problema por desabasto de gasolina en algunas estaciones de la Ciudad de México, que se ha originado por el combate al robo de combustible.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario lanzó un mensaje a la población a que actúen con prudencia, serenidad, tranquilidad, sin caer en pánico, ni hacer caso a información alarmista o tendenciosa.

Se negó a dar una fecha para normalizar el abasto de combustible y aclaró que en la ciudad de México son más de siete gasolineras que se encuentran con desabasto.

"Hay una situación de problemas en abasto de gasolinas en la ciudad de México y otras partes originados por el plan de combate al robo de combustibles. En algunas gasolineras van a haber colas, que se resista", pidió.

Aclaró que hay gasolina suficiente para abastecer a todo el país, pero se ha utilizado un sistema de reparto a través de pipas y por eso la demora y el retraso. Esto será explicado y difundido a través de un spot en radio, televisión y redes sociales.

"Significa demoras con pipas, retrasos y desabasto en algunas gasolineras. Sería fácil abrirlos ductos y decir se normalizó ya la situación pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar y tolerar el robo, eso no lo vamos a hacer, vamos a resistir todas las presiones que sean", indicó.

El presidente López Obrador también pidió a transportistas que tienen pipas que apoyen a la distribución.

Destacó que ayer (martes) hubo un accidente de un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, en un tramo de Hidalgo, y fue lo que está ocasionando más problemas.

"Es una Roma clandestina, no sabemos que sucedió si fue intencional, pero fue una fuga en el ducto y esto significa reparación y cuidado", precisó.

DESESPERACIóN. Sin fecha para normalizar el abasto de gasolinas, López Obrador, pidió a los consumidores a actuar con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico.