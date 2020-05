Fortifican la relación comercial México-EU

NOTICIAS RELACIONADAS Impugnarán Pacto Fiscal ante Corte

Cd. Victoria, Tam.



El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca visitó este viernes la ciudad de Victoria de Durango para participar en la reunión con gobernadores de la zona noreste para acordar estrategias en materia de salud y para buscar reactivar la economía de la región por la contingencia sanitaria del coronavirus.

"Hablamos sobre la coordinación entre EU y México en materia de industrias esenciales para fortalecer las cadenas de suministro de las que forman parte nuestras entidades; intercambio comercial en el contexto de la emergencia sanitaria; y análisis del avance de la pandemia", señaló el mandatario tamaulipeco a través de una publicación en su cuenta personal de Twitter.

Cabe señalar que fue el gobernador duranguense, José Rosas Aispuro Torres, quien presidió la reunión como autoridad anfitriona, también estuvo presente Silvano Aureoles Conejo, coordinador de la Comisión de Desarrollo Zonas Económicas Especiales, Seguridad y Justicia de la Conago y gobernador de Michoacán; y los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís y Jaime Rodríguez Calderón de Coahuila y Nuevo León, respectivamente.

"Juntos, los estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán trazamos estrategias en materia de salud y reactivación económica, a fin de superar los desafíos de esta pandemia por Covid-19. Gracias a todos los que se suman a este esfuerzo", dijo el gobernador de Durango en la red social del pajarito.





REALIZAN VIDEOCONFERENCIA

Mediante videoconferencia, los mandatarios integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores conversaron con los congresistas de los Estados Unidos Henry Cuéllar y Will Hurd; Mark Morgan, comisionado en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, U.S. Customs and Border Protection); Neil Herrington, vicepresidente del Departamento de las Américas de la Cámara de Comercio de los EU); y Britton Clarke, de la Alianza de Comercio Fronterizo (BTA, Border Trade Alliance).