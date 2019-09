Fortalecerá AMLO el IMSS Bienestar

Hidalgo, Tam.

En su primer día de gira por Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador

respecto a su visita temática a los hospitales rurales afirmó que fortalecerá el programa del IMSS Bienestar, a la vez que reconoció avances estatales en materia de seguridad

Acompañado inicialmente en Tula por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario nacional anunció en Hidalgo una inversión de 40 mil millones de pesos en el sector salud para fortalecerlo en el país.

El programa IMSS Bienestar comprende cuatro vertientes: abasto de medicamentos, personal médico y de enfermería suficiente, modernización y ampliación de unidades hospitalarias y basificación para el personal de salud.

López Obrador constató la atención médica que se brinda, condiciones de infraestructura y abasto de medicamentos. Hoy visitará las unidades de San Carlos y Soto la Marina.

Ratificó el fin del Seguro Popular, el que dijo que no era un sistema universal que abarcara las necesidades de los asegurados.

Vamos a avanzar más para que haya paz, haya tranquilidad aquí en Tamaulipas y todo México, aquí en efecto se ha avanzado en la materia, estoy de acuerdo con lo que expresó el gobernador, sí es notorio que ha bajado la incidencia delictiva en Tamaulipas", destacó el presidente sobre el tema de seguridad.

"Tamaulipas es vista con otros ojos, hemos avanzado mucho en algo que tanto nos dolía: la inseguridad y la desigualdad. Yo soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer pero nadie puede decir lo contrario. Hoy día ya podemos transitar libremente por nuestras carreteras, cosa que antes no se podía y eso es gracias al apoyo de los tamaulipecos", aseguró por su parte el gobernador en Tula.

El mandatario señaló la necesidad de cuidar y apoyar a los jóvenes, para que no sean presas fáciles del crimen organizado. Resaltó la ayuda que los estudiantes del nivel superior tienen de manera universal al 100 por ciento. Dijo que "al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien".

En el evento de Tula se refirió a las amenazas del crimen a gasolineros para no surtir a militares y policías en Nuevo Laredo, diciendo que eso no se vale, que "piensen en sus mamacitas" sin dañar al prójimo.

Detalló las cuatro acciones que se contemplan estar trabajando para apoyo y ayuda de los jóvenes. Primeramente la promoción para que no haya embarazos no deseados, segundo, generar una alimentación sana que les permita un desarrollo fuera de las enfermedades, no comida chatarra ni aguas cochinas, dijo.

Como tercera acción, señaló la No violencia; en breve el gobierno federal realizará una campaña de información que ayude a los jóvenes a tomar mejores decisiones en su vida y se alejen de los actos delictivos y del crimen organizado.

Y como cuarta acción alejarlos de las adicciones, que los llevan hasta perder la vida a muy corta edad, advirtió.