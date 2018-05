Fortalecen priístas su estructura territorial

Ante un nutrido grupo de consejeros políticos y representantes de los distintos sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese instituto, Sergio Guajardo Maldonado, entregó nombramientos a los integrantes de la estructura territorial.

Con la entrega de estos nombramientos, se fortalece al candidato del PRI a la alcaldía Servando López Moreno, como al resto de los abanderados para los distintos puestos de elección popular.

En tan relevante evento partidista, recibieron sus nombramientos los ex alcaldes priístas Libaldo Garza Moreno y Jesús Amando Sáenz, los ex candidatos a la alcaldía, María Amanda Barrera y el ex diputado local, Víctor García Jiménez, así como representantes del Comité Municipal del Partido, consejeros políticos y representantes de los sectores y organizaciones que integran el Partido.

El dirigente estatal del tricolor, Sergio Guajardo Maldonado, convocó a los integrantes de la estructura territorial a trabajar con mucha intensidad y pasión, promoviendo los valores, principios y compromisos del Partido, como de sus candidatos a los distintos puestos de elección popular.

Los asistentes al importante evento partidista, se comprometieron a recorrer la ciudad junto con el candidato a la alcaldía, Servando López Moreno, para no sólo para promover a los abanderados del Partido, sino también para darles a conocer la oferta política del PRI, que impulsa los valores, el desarrollo social y el bienestar para las familias alemanenses.

En la entrega de nombramientos, también estuvieron presentes los candidatos al senado de la República por ese Partido, Yalheel Abdalá y Alejando Guevara Cobos y el candidato a la diputación por éste distrito, Benito Sáenz Barella.