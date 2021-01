Fortalecen a Silvestre el diálogo y propuesta

Movimiento Ciudadano tiene en Silvestre Rodríguez Marín a su mejor precandidato a la Presidencia Municipal de Reynosa. Lo anterior lo respalda el avance firme de su precampaña que propone y convence a la militancia.

En el periodo de precampaña en el cual se ha dirigido a la militancia de MC, Rodríguez Marín ha dejado claro que impulsa un proyecto ciudadano incluyente, sin compromisos, solo con Reynosa y con el ánimo de trabajar y construir una propuesta que imprima todas las voces y opiniones.

"Necesitamos caras nuevas, mujeres y hombres con auténtica vocación de servir y no servirse; a Reynosa se le debe mucho y hoy en Movimiento Ciudadano hemos propuesto ciudadanos comprometidos con alcanzar un verdadero cambio y lograr responder a los ciudadanos en las deficiencias que se han agudizado ante la falta de pueblo en los políticos", asentó.

Advirtió que su precampaña ha permeado el ánimo entre la militancia que convencidos le han comprometido su voto y apoyo para lograr estos objetivos para el bien de las familias y de Reynosa.

"Agotaremos el tiempo de precampaña y vamos a pedir a nuestra dirigencia partidista para que celebremos una elección de candidatos con posibilidades de ganar, sin amiguismos ni compadrazgos.

"Tenemos una relación de compañeros con Gustavo Cárdenas, presidente de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, pero le damos nuestro voto de confianza al senador (con licencia) Clemente Castañeda y al senador Dante Delgado para que a través de la Comisión Operativa Nacional decidan la elección con candidatos con presencia y consenso", dijo el precandidato naranja en Reynosa.

"Nosotros reunimos ese perfil ganador y con posibilidades, cuento con mi trabajo realizado con la comunidad, sin pretensiones más que servir, junto con mi familia hemos servido sin esperar nunca nada a cambio; hoy cuento el respaldo y apoyo para consolidar un proyecto y solo espero el voto de confianza en la candidatura y salir a las calles a partir de que la Ley Electoral lo permita, tenemos un plan de acción, propuestas, tenemos todo, solo esperamos los tiempos para estar en condición de ir a dialogar a encontrarme con los reynosenses y convencerlos con ideas y no ocurrencias", asentó.

Y precisó que aquellos políticos que no han tenido acercamiento con los votantes, deben pensarle antes de participar como candidatos, ya que muchos de ellos carecen de estructuras y equipo de trabajo.

"Ellos no tienen movimiento, no tienen estructura, yo tengo una sólida y participativa, tengo los comités, contamos con esa ventaja que hemos logrado a base de trabajo y esfuerzo constante, yendo al encuentro incondicional con los ciudadanos, así soy, he sido y seré siempre al lado de los reynosenses", señaló.

Encuentro hasta el plazo comprendido en la Ley Electoral de realizar una precampaña ciudadanizada.

Precampaña que dialoga, propone y convence a la militancia es la prioridad de Silvestre Rodríguez Marín.

Estructura ganadora que se ha construido a partir de trabajo y esfuerzo, asumiendo el compromiso con Reynosa.