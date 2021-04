Fortalece su catálogo

A partir del próximo año, las nuevas películas de Sony se verán por streaming en Estados Unidos exclusivamente en Netflix , después de su estreno en cines. Esto incluye películas de franquicias populares como "Spider-Man", "Venom" y "Jumanji", así como los estrenos de 2022 incluyendo "Morbius", "Where the Crawdads Sing", "Uncharted" y "Bullet Train".

El acuerdo también le da la opción a Netflix de revisar primero cualquier película que el estudio con sede en Culver City, California, elija enviar directamente a streaming.

Noticia Relacionada Confunde carril en puente y se estrella

En un mundo de servicios de streaming de rápida proliferación, el acuerdo es del tipo que solía ser para los canales de cable premium y también es una rareza. Sony es el único estudio tradicional de Hollywood sin un servicio de streaming propio. The Walt Disney Co. tiene Disney+, Warner Bros. tiene HBO Max, Universal Pictures tiene Peacock y Paramount Pictures tiene Paramount+.

SIN MUCHOS DETALLES

El acuerdo reemplaza uno anterior entre Sony y Starz. Los detalles financieros no fueron revelados. Durante la pandemia Sony vendió a Netflix "Fatherhood" de Kevin Hart, "The Mitchells Vs. The Machines" ("Los Mitchell contra las máquinas") y "Wish Dragon". También envió "Greyhound" ("Greyhound: en la mira del enemigo") a Apple TV+ y "An American Pickle" ("Encurtido en el tiempo") a HBO Max.

"Sony Pictures es un gran socio y estamos encantados de expandir nuestra relación a través de este acuerdo con visión al futuro", dijo el director de cine global de Netflix Scott Stuber. "Esto no sólo nos permite presentar su impresionante catálogo de adoradas franquicias de cine y nuevas propiedades intelectuales a Netflix en Estados Unidos, sino que también establece una nueva fuente de nuestros estrenos de cine para los cinéfilos de Netflix a nivel mundial".

En el paisaje cada vez más competitivo del streaming, Netflix y sus grandes recursos han expandido agresivamente su catálogo de cine. El servicio de streaming planea estrenar más de una película a la semana este año. También adquirió recientemente los derechos de varias secuelas de "Knives Out" ("Entre navajas y secretos") en un acuerdo que según reportes supera los 450 millones de dólares.