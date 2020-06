Formula 1 elimina ceremonia de premiación en el podio

CIUDAD DE MÉXICO.

En declaraciones hechas al sitio oficial de la categoría, el dirigente adelantó que la ceremonia de premiación de cada competencia tendrá un aspecto y protocolo distintos, aunque no ofreció todos los detalles de la modificación.

"El procedimiento del podio no puede suceder, pero estamos buscando hacer algo en la recta principal después de la carrera. Una opción sería alinear los autos en la pista y que los pilotos se pongan delante de ellos... No podemos presentar los trofeos, ya que no se puede tener a alguien cerca entregándolos, pero lo hemos resuelto; tenemos planes, procedimientos y estamos viendo cómo podemos presentarlo en la televisión", explicó.

Y ahí no se detiene. La serie de cambios y adaptaciones abarca también la previa al banderazo de salida, por lo que se anticipa una experiencia diferente para los amantes del deporte motor.

"El desfile de pilotos del domingo por la mañana no se realizará, ya que no podemos poner a 20 corredores en la parte trasera de un camión y llevarlos por la pista, así que en su lugar entrevistaremos a cada uno delante del garaje", informó.

Consciente de que muchos aficionados a la F1 añorarán el formato tradicional, Brawn optó por cortar las alas de tajo, sin dejar de garantizar espectáculo.

"Estoy 100 por ciento seguro de que lo convertiremos en un producto atractivo y emocionante, simplemente será diferente. ¿Cuánto tiempo durará esto? No lo sabemos, pero seguro que será la nueva norma para el resto del año", sentenció.