Formarán ´teachers´ su propio sindicato

Cd. Victoria, Tam.

Dos mil 800 maestros de inglés en el estado de Tamaulipas iniciaron trámites ante diferentes autoridades para la conformación de un Sindicato de Docentes de Inglés, esto ante el abandono en la lucha por el reconocimiento de sus derechos laborales por parte de la Sección XXX del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusaron.

Alrededor de una treintena de ´teachers´ de municipios de la zona centro como Victoria, Güémez, Padilla, Tula y Jaumave, se reunieron este sábado en el Paseo Méndez de esta localidad en donde dieron a conocer la problemática que presentan desde hace 17 años.

"Estamos pidiendo que se nos hagan valer nuestros derechos laborales porque hace mucho tiempo, aproximadamente del 2001, que no contamos con los servicios laborales que deberíamos de tener", indicó la maestra del idioma inglés Isabel Zúñiga de la escuela primaria Leona Vicario.

La profesora dijo que actualmente trabajan por fuera del Sistema Educativo ya que no cuentan con bases ni con homoclave, así como que el salario para estos trabajadores proviene en un 70 por ciento de la Federación y un 30 por ciento por parte del Estado.

A pesar de esta problemática destacó que no sufren por retrasos en el pago de sus honorarios como otros docentes, no obstante mencionó que estos no corresponden al trabajo realizado.

Las prestaciones que exigen son: Aguinaldo, Servicios Médicos, Prima Vacacional, Vivienda, Cuidados Paternos y permisos económicos son goce de sueldo, y todos los que gozan otros trabajadores de la Educación por ley; "hasta ahorita no ha habido respuesta, solo se dice que está en gestión, que está en trámite pero no hemos tenido respuesta a lo que nosotros pedimos".

Luis Fernando Blanco, profesor en la escuela primaria Redención del Proletariado turno matutino dijo que a la par de la conformación del Sindicato se está buscando reconocimiento por parte de las autoridades educativas, sin embargo todavía no se han logrado comunicar con el titular de la Secretaría de Educación, Héctor Escobar Salazar.

"No estamos siendo auspiciados, ni estamos patrocinados, ni estamos representando a ningún color político, antes de tener alguna pertenencia o afiliación a algún partido político nosotros somos docentes de inglés y como docentes de inglés lo que estamos pidiendo es que tengamos nuestras prestaciones de ley", dijo.

Los maestros allí reunidos recordaron el caso de un ´teacher´ quien tuvo que jubilarse recientemente por edad, sin embargo no goza de pensión ni de algún servicio social por sus años de servicio como maestro de inglés; "queremos tener una certeza de que al momento de que nos retiremos tener la certeza de un retiro digno".