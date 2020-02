Forman redes ciudadanas por violencia en Guanajuato

Cd. de México.

Grupos de WhatsApp o chats para alertar de hechos violentos, patrullajes ciudadanos, cierre de calles y contratación particular de vigilancia, restricción de horarios para salir y hasta modificación de vestimenta para aparentar no poseer bienes son parte de las medidas que han cobrado auge en los municipios de Salamanca, Irapuato y León, de los más azotados por el crimen. En estas entidades, los negocios, la vida nocturna, los paseos por las calles y los viajes por carreteras, no han vuelto a ser iguales. Sólo en 2019 se abrieron en el estado 2 mil 775 carpetas de investigación por asesinatos violentos, de los cuales 455 ocurrieron en León, 359 en Irapuato y 296 en Salamanca. El sector privado también ha modificado algunas rutinas para evitar se víctima del crimen organizado. Alberto Ruenes, líder de la Coparmex en León, sostiene que para el sector se ha vuelto obligatoria una inversión adicional para resguardar sus mercancías. "Para tener mucho mayor protección de los valores, contratar un trasladado, cámaras de seguridad, bóvedas". Explica en entrevista que además hay zonas del estado a las que ya no se trasladan a pesar de tener negocios.

"Ni pensar viajar al sur de Guanajuato. Hay ciertos horarios en donde ya no viajamos; en San Miguel de Allende, una ciudad preciosa, ni ir muy temprano, ni muy tarde, y sobre todo evitar Celaya, los Apaseos, ahí tengo negocios y prefiero aprovechar la tecnología para no pararme por allá". "Hay empresas europeas que sus ejecutivos ya no vienen aquí a hacer pedidos o negocios", cuenta, por su parte, el empresario Jorge Ramírez. El consultor de seguridad y políticas públicas, David Saucedo, afirma que nada es más distante a la realidad que asegurar que la criminalidad sólo afecta a sicarios de los cárteles. Desde el ingreso en 2015 del CJNG a Guanajuato, refiere, las personas han sido víctimas de las confrontaciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima en espacios públicos y a cualquier hora. Asimismo, en Irapuato, León y Salamanca, algunas de las entidades más azotadas por el crimen en Guanajuato, se coordinan acciones con ciudadanos para hacer frente al fenómeno y recuperar espacios. Autoridades de las tres ciudades reconocen que sus cuerpos policiacos no son la mejor fuerza para contrarrestar la inseguridad. "Llegamos y no había ni un solo policía, armas, vehículos, nada. El Gobierno anterior desmanteló por completo nuestra Policía y entregó todo al Estado, se firmó un convenio de Mando Único, pero se fue incrementando la inseguridad", señala en entrevista la Alcaldesa morenista Beatriz Hernández Cruz. "Salamanca siempre se había considerado un municipio muy tranquilo, donde podíamos salir sin ninguna preocupación a cualquier parte de la ciudad, poder disfrutar de los espacios que existían, pero de seis años para acá la realidad cambió". Héctor López, Presidente Municipal de León, admite, por separado, que no cuentan con los elementos que requiere la ciudad para las tareas de vigilancia. "(Hay) un déficit en León de Policías Municipales para estar patrullando la ciudad con la precisión y pertinencia que requieren las condiciones hoy en día. Estamos trabajando para crecer de mil 500 elementos a dos mil 700", refiere el panista. Su homólogo Ricardo Ortiz Gutiérrez, de Irapuato, afirma que se deben reforzar los cuerpos policiacos locales para que puedan ejercer su labor. "El policía ahora tiene que cuidarse más, estar más atento". Los tres Ediles advierten que la estrategia con la Federación no está dando resultados en estas ciudades. "La primera vez que nos hemos reunido hablan de fortalecer la seguridad desde lo local, pero en este caso a los municipios nos recortan. Ya por tercer año consecutivo nos vuelven a recortar el recurso de Fortaseg", recrimina Ortiz. "Nos están queriendo dar mayores atribuciones y responsabilidades, pero por otro lado nos quitan elementos para poderlos desarrollar". Ante la falta de una estrategia que baje la ola criminal, los Alcaldes exponen que los ciudadanos están aplicando sus propias medidas. "Se han organizado grupos de WhatsApp en colonias, cerradas, algunos de ellos hacen patrullaje leve", señala Ortiz.

El munícipe de León relata que hay un aumento en la seguridad personal, de bienes y en los traslados. "(Se) evita estar exhibiendo o exponiendo algunos bienes que normalmente se usaban en el atuendo diario; segundo, los que tienen que ver con protección de hogar y negocio", especificó. "Hay grupos de chat, e incluso con autoridades, con esquemas de vigilancia y comunicación". Cambian negocios y envíos El sector empresarial de Guanajuato también ha tenido que cambiar sus estrategias de negocios para evitar ser víctima del crimen organizado. Además de reforzar la seguridad en sus instalaciones, ha tenido que blindar fletes y obras, y cambiar de estado sus citas de negocios. Para el consultor de seguridad y políticas públicas, David Saucedo, los daños colaterales de la guerra entre miembros del crimen organizado se han disparado. "Hay una transformación de la vida, los asesinatos únicamente ocurrían entre personas vinculadas con el narco. El año pasado hubo casi 150 asesinatos de menores, mil mujeres, 300 de esos calificados como feminicidios. Están padeciendo la guerra, porque se tirotean en restaurantes, bares, y discotecas". Muestra del miedo, estimó, es que en 2019 cerró la agencia automotriz Ford en Celaya por extorsiones, además de los asaltos a la agencia Toyota y a la de motocicletas Suzuki. Luis Fernando Macías, académico de la Universidad de Guanajuato, sostiene que el narcotráfico ha desquebrajado el tejido social, ya violentado por la precariedad económica. "Vivimos la inseguridad y sus consecuencias: inseguridad de vida, laboral, de futuro, incertidumbre de salud, y entonces hay una depresión social que se manifiesta de manera agresiva y violenta", comentó. En León, refiere, hay paranoia, autoprotección ciudadana y poca motivación a disfrutar de una vida como la de hace años. "Se paga seguridad privada, sobre todo en zonas donde los vecinos se están volviendo vigilantes", confesó. 'Si no nos cuidamos, nadie vendrá a hacerlo' En León, Guanajuato, cada día son más los sectores habitacionales que se blindan ante los embates de la delincuencia. Un ejemplo es la Colonia Héroes de León, donde cada día hay más casas amuralladas con rejas y portones, y vigiladas por cámaras de vigilancia y seguridad privada, servicios que son pagados por los vecinos, aunque el lugar diste mucho de ser un sector residencial. "Si nosotros no nos cuidamos, nadie vendrá hacerlo. La policía en León no es suficiente para garantizar la seguridad en nuestro sector, por esa razón los vecinos nos hemos organizado y realizamos aportaciones mensuales de 250 pesos para pagar la vigilancia privada, así como la colocación de una reja en el acceso principal a nuestra calle, con eso vigilamos y sabemos quién entra y quién sale", explica Dámaso Medina Hernández, tesorero de un comité de colonos del sector Oaxaca. En esa zona de León, los colonos también cuentan con un chat en WhatsApp donde se advierten de la presencia de personas extrañas o se convocan a reuniones de emergencia. "Nuestra zona era de las más golpeadas por la delincuencia. La calle estaba abierta y antes de la colocación del portón se reportaban robos a viviendas cada semana. Con nuestra organización los robos desaparecieron.

En caso de que con esto no frenemos la inseguridad, el único camino será armarnos para proteger nuestro patrimonio y a nuestras familias", señala Medina Hernández. En la Colonia San Carlos de León, los habitantes instalaron una especie de jaulas para resguardar sus casas, y en algunos domicilios existen también cámaras de vigilancia. "No contamos con muchos recursos para levantar bardas, por esa razón nos organizamos varias familias y contratamos a un herrero para colocar jaulas, con ellas protegemos nuestros patios y los vehículos, además de que dificultamos el acceso a las viviendas", cuenta Rolando Rojas Servín. En la Colonia Noria de Sopeña, en Silao, las familias colocaron cámaras en la vía pública, e instalaron avisos advirtiendo a los delincuentes que la pueden pasar mal si intentan cometer algún delito. "¡No lo intentes, te estamos observando! Cualquier persona o vehículo sospechoso será reportado inmediatamente a la Policía", reza la advertencia. Además, cuentan con un grupo de WhatsApp donde avisan de llegadas de sospechosos e intentos de robos y asaltos. El 17 de enero pasado, en el grupo se alertó sobre el intento de robo a una casa. "Vecinos, está una persona en la casa 15 en (calle) Ficus. Está intentando abrir la puerta de una casa, la policía no contesta". Ese llamado de alerta permitió que una decena de colonos salieran para obligar al delincuente a huir en una motocicleta.