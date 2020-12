Forman filas por vacuna anticovid

Me acabo de poner la vacuna ´Moderna´ hace una hora y me siento perfectamente hasta ahorita". Derly Rivas

McAllen, Tx.

Desde ayer por la mañana empezaron a registrarse largas filas de personas, principalmente adultos mayores, para aplicarse la vacuna contra el Covid-19, en el Hospital Renaissance del Condado Hidalgo.

El Departamento de Salud avaló la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio "La Moderna" y en forma gratuita es aplicada a ciudadanos que la soliciten en los hospitales.

La población de la tercera edad es la que más está acudiendo desde ayer.

El reporte de personas que se la aplicaron en el Hospital Renaissance de Edinburg es que tuvieron que llegar de madrugada para no hacer tanta fila como el día de ayer domingo.

"Me acabo de poner la vacuna ´Moderna´ hace una hora y me siento perfectamente hasta ahorita", suscribió Derly Rivas, "y no me costó nada".

En el Condado Hidalgo las cifras diarias de casos positivos aumentaron paulatinamente en los dos últimos meses. De un registro promedio de 150 a 200 casos se elevó a más de 600 tras las fiestas de Acción de Gracias y decembrinas.

El juez Richard Cortez ha exhortado con mayor rigor a la población a seguir con las recomendaciones sanitarias para bajar el alto contagio de coronavirus, y ahora se espera con optimismo la efectividad de la vacuna.