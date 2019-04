Forman filas de hasta cuatro horas en el SAT de Reynosa

Reynosa, Tam.- Filas de hasta cuatro horas están haciendo contribuyentes para la declaración anual ante el SAT en Reynosa.

Desde hace semanas que se hace larga la espera, pero este viernes las filas iniciaban desde la calle Guaymas y Coahuila en la colonia Rodríguez y que avanzaban sobre el boulevard Morelos hasta llegar a las oficinas del SAT, lo que no se había observado antes.

Las autoridades hacen la recomendación porque no todos están obligados a presentarla, por lo que es importante que primero se informen para no hacer largas filas, ya que muchos se forman y después de varias horas al llegar a los módulos se les informa que no es necesario que hagan el trámite, comentó Víctor Manuel Ceferino de la Cruz, subadministrador de servicios al contribuyentes del SAT.