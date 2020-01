¡Forman a futuras estrellas!

La escuela de taekwondo De León Team ha forjado grandes atletas, entre ellos los hermanos Hugo Alejandro y Aimeé Herrera González. Ambos nacidos en la Ciudad de México, llegaron a Reynosa muy pequeños e impulsados por sus padres inmediatamente se enamoraron de este deporte.

Con más de 15 años de experiencia, los alumnos se convirtieron en maestros y ahora enseñan a los pequeñines lo aprendido con el objetivo de forjar grandes campeones. Abrieron su propia escuela de taekwondo en la Colonia Rancho Grande, Plaza Caracol, e inmediatamente el éxito se reflejó al tener, ahora un total de 35 pupilos entre niños y adolescentes.

Para Hugo la participación y el apoyo de los padres es muy importante y agradece el hecho de que confíen en él y su hermana para la formación de los chiquitines en este deporte.

"Para los papás es difícil, al principio soltarlos, pero es parte del proceso. Poco a poco al ver su desenvolvimiento, los cambios en su disciplina, al ver que ya tiran una patada, un golpe, también se adaptan".

Por su parte Aimeé deja claro que el apoyo de los papás es fundamental en la formación de los niños y el interés que ellos muestran para ver crecer a sus hijos como deportistas.

"El que tus papás te apoyen es parte fundamental de la formación de los niños ya que si tus papás no se involucran tanto no vas a tener el apoyo que mereces o deseas. Es muy importante que se vea el interés de que tus papás te vean crecer como deportista".

El taekwondo se ha vuelto una parte importante de la vida de Hugo ya que desde que se acuerda se ha visto pisando el tatami y tirando patadas.

"El taekwondo es una parte de mi, lo he hecho toda mi vida desde que tengo memoria, ha sido una parte fundamental en mi formación, en mi forma de ser".

Aunque el basquetbol también le gusta, el primer deporte que llegó a su vida fue el taekwondo impulsado por sus padres a quienes agradece el apoyo.

"Practiqué un tiempo el basquetbol, me gusta verlo, pero el taekwondo me hizo sobresalir desde temprana edad, me dio confianza en mi mismo y fui desarrollando mis habilidades.

"El apoyo de mis padres fue fundamental, sin ellos no hubiera estado en una clase de taekwondo".

Al igual que Hugo, el taekwondo fue el primer deporte que llegó a la vida de Aimeé y aunque jugó basquetbol y practicó el ballet, el taekwondo llegó para quedarse, pero no todo el tiempo fue divertido para ella y confiesa que le agarró sabor hasta que fue rojinegra.

"Desde muy chicos nuestros papás nos enseñaron a ocupar nuestra mente en cosas sanas. Yo estuve en tres deportes al mismo tiempo; el taekwondo, basquetbol y ballet, pero por cosas del destino me quedé con el taekwondo.

"Me empezó a gustar hasta que fui cinta rojinegra, ahí supe que era lo mío, que yo podía desestresarme, controlar mis emociones que eran muy impulsivas en ese entonces", dice Aimeé al mismo tiempo que recuerda que gracias a lo aprendido en este bello deporte superó el bullying de algunos compañeros.

Para ella no fue fácil dar un paso tan importante, de alumna a maestra, ya que en un principio se le dificultaba expresarse pero al darse cuenta de lo que podía hacer ´del otro lado´ le agarró cariño al hecho de enseñar y formar a los pequeñines.

"Yo creía que era algo muy difícil al principio, ya que se me dificultaba expresar lo que quería decir, pero con el tiempo, me fui encariñando mucho con los niños y ha sido una experiencia muy bonita el poder dejar mi granito de arena con nuestros alumnos y poder de alguna manera educarlos y enseñarles lo que he aprendido".

El convertirse en maestro y abrir su propia escuela, fue un sueño hecho realidad para Hugo ya que siempre tuvo eso como objetivo y aunque en su momento tuvo la ilusión de ir a unas olimpiadas, las lesiones le hicieron ver hacia otros horizontes y descubrió la otra parte del taekwondo que es la formación de las futuras estrellas del tatami.