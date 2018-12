Formalizan entrega del FCE, sin Taibo II

Ciudad de México

Al cumplirse el plazo para formalizar la entrega de la dirección general del Fondo de Cultura Económica (FCE), José Carreño Carlón -hasta el 30 de noviembre pasado titular del organismo-, suscribió este viernes el acta administrativa de entrega-recepción del cargo al gerente general de la entidad, Octavio Díaz Aldret.

"El acto fue validado por el Titular del Órgano Interno de Control del Fondo, José Daniel Vázquez", informó el FCE en un comunicado.

La recepción recayó en Díaz Aldret al no existir aún las condiciones para nombrar director a Paco Ignacio Taibo II, quien el 3 de diciembre se presentó en las instalaciones del organismo para tomar "el control del aparato", según dijo, lo cual finalmente no sucedió debido a que no se acreditó legalmente para asumir el puesto, impedido por no haber nacido en México, como lo exige la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Para asumir el cargo, que le fue ofrecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, deberá de reformarse dicha ley, ya en vías de votación en la Cámara de Diputados tras su aprobación en el Senado.

La modificación es impulsada por los morenistas, en oposición de otras bancadas que pidieron reconsiderar el nombramiento tras expresiones soeces de Taibo II: "Sea como sea, se las metimos doblada, camarada", había dicho públicamente el escritor, jactándose de que, de una u otra forma, él sería nombrado director del FCE.

La entrega formal de Carreño, comunicó el organismo, se dio en cumplimiento al artículo 46 vigente de los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega recepción y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 43 del Estatuto Orgánico del Fondo y conforme a las indicaciones recibidas de la Secretaría de la Función Pública.