Ford "frena" plan de traer Focus a México

El fabricante de autos estadounidense comenzará a fabricar el Focus de próxima generación en China desde la segunda mitad del 2019, un año después de que la producción termine en una de sus plantas en Michigan.



Los ahorros de Ford vendrán de cancelar planes para fabricar el automóvil en su planta de Hermosillo, en México, y una decisión tomada en enero de abortar la construcción de otra fábrica en San Luis Potosí.

Con su último movimiento, Ford ha abandonado completamente su estrategia de reubicar la producción de automóviles pequeños a México, que había sido anunciada el año pasado por el entonces presidente ejecutivo Mark Fields.



Fields fue reemplazado como CEO el mes pasado por Jim Hackett, ex director ejecutivo del fabricante de muebles de oficina Steelcase Inc.



La compañía estará probando el apetito del consumidor por los automóviles construidos en China y la tolerancia del Presidente Donald Trump, que ha criticado a los fabricantes de automóviles por importar vehículos de otros países.



"Hemos hecho una gran cantidad de investigación y los consumidores se preocupan mucho más por la calidad y el valor de lo que hacen con respecto a la ubicación de abastecimiento", dijo Joe Hinrichs, presidente de operaciones globales de Ford en una conferencia telefónica con reporteros este martes.



"Los iPhones se producen en China, por ejemplo, y la gente realmente no habla de ello".



Ford dijo que también está invirtiendo 900 millones de dólares en su fábrica de camiones en Kentucky para construir los vehículos utilitarios deportivos Expedition y Lincoln Navigator, preservando mil puestos de trabajo.



Después de importar la producción inicial de los nuevos autos Focus de China, Ford enviará variantes del modelo más tarde de Europa, dijo la compañía.



La planta de ensamblaje de Michigan, que ahora hace el Focus, se reestructurará para producir la camioneta mediana Ranger a finales del 2018 y la SUV de tamaño mediano Bronco en el 2020.



"China recibe mucha atención, vamos a ver cómo funciona esto", dijo Hinrichs en respuesta a una pregunta sobre las posibles críticas de la medida de Trump.



"Pero creemos que este es un plan mucho mejor para nuestro negocio en todo el mundo. Y libera del plan original cerca de mil millones de dólares de capital que podemos reinvertir en el negocio, incluyendo cosas emocionantes en las que estamos trabajando en la autonomía y la electrificación y mucho de ese trabajo se hace aquí mismo en los Estados Unidos".