Fondos de seguridad deben ser invertidos

Las autoridades municipales no pueden desaprovechar o dejar para el próximo año, los recursos que ya fueron aprobados por casi 26 millones de pesos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública (Fortaseg) en este 2020, y de los cuales, queda más del 93 por ciento pendiente.

Al ser el primer filtro para frenar las actividades delictivas, el académico Marcos Andrés Colín López, señaló:

"Ningún municipio puede darse el lujo de rechazar un presupuesto y menos en materia de seguridad, esta situación con el Fortaseg no depende del si quieres o no, es un convenio establecido, firmado, la responsabilidad del gobierno es aplicarlo, no dejarlo pasar".

EL MAÑANA publicó el pasado 28 de agosto la denuncia de miembros de cabildo quienes afirmaron carecer de información sobre la forma en la que se han aplicado estos recursos y en qué áreas, respaldado con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Los datos indican que de los casi 26 millones de pesos que fueron aprobados para esta ciudad fronteriza del Fortaseg en el 2020, solo se ha aplicado alrededor del 6 por ciento, dejando un 2.6 comprometido y el resto sin planes próximos.

Por lo que agregó:

"Estamos hablando de una situación de opacidad, al no declarar dónde se está aplicando el recurso, incluso va contra las leyes, ya que tenemos derecho a que nos informen de manera mensual o trimestral, esto es algo alarmante para la ciudadanía".

Las estrategias...

Para hacer uso de estos recursos, lo ideal es que las autoridades municipales realicen un consenso, que incluya la parte académica y ciudadanía en general, que permita definir prioridades.

Colín López, resaltó en estos aspectos, que los lineamientos federales solicitan que el Fortaseg se use en el desarrollo, profesionalización de policías, búsqueda de herramientas tecnológicas, infraestructura, atención a la sociedad, políticas públicas, sistemas de información y otros rubros.

Mientras que los estudios científicos evidencian la necesidad de invertir en programas dirigidos a infantes, jóvenes, en la prevención de la violencia de género desde las escuelas, aunado a la inversión en áreas o puntos problemáticos. "Esperemos que no se queden de brazos cruzados ni dejen pasar esta oportunidades, el Fortaseg es vital, debe tomarse en consideración", insistió.