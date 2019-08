Florida: Mujer lanza bomba molotov en oficina del USCIS

WASHINGTON.— Una mujer lanzó el viernes una bomba molotov en la recepción de una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en Oakland Park, Florida. No hubo lesionados, según un informe del incidente enviado a funcionarios y visto por The Associated Press.

La mujer ingresó en la oficina y lanzó una botella llena de gasolina con una mecha encendida. Pero la mecha se zafó y el contenido de la botella no se encendió, de acuerdo con el informe. Las autoridades policiales consideran que la agresora intentó causar daño pero que el incidente no está relacionado con otros perpetrados contra agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Investigadores federales han estado preocupados a últimas fechas por ataques contra agencias de inmigración en momentos de mayor crispación y escrutinio. El tema es un polvorín político latente tanto para demócratas como para republicanos porque Trump continúa impulsando grandes cambios en su principal política de gobierno e intenta animar a sus simpatizantes cumpliendo promesas de campaña.

Un funcionario del DHS condenó el atentado y exhortó al público a que se manifieste pacífica y respetuosamente sin tratar de hacer daño a personas. El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir un incidente interno.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (o USCIS) se ocupa de la inmigración legal y ha atraído la atención en fecha reciente. Su director interino, Ken Cuccinelli, es partidario de las políticas estrictas del presidente Donald Trump relacionadas con inmigración y ha encabezado los recientes cambios que han suscitado las críticas de los defensores de los inmigrantes.

Una de las modificaciones podría negar tarjetas de residente a muchos migrantes que hayan utilizado el Medicaid, cupones de alimentos, vales de vivienda u otras formas de asistencia pública. Cuccinelli también ha defendido los cambios a un acuerdo de larga data que rige la atención de los menores que están bajo custodia del gobierno y el tiempo que deben estar detenidos.

Se desconoce por qué la mujer lanzó la botella. Funcionarios de seguridad la esposaron y la retuvieron hasta que agentes del Servicio de Protección Federal la arrestaron. El informe no precisa su nombre ni los cargos penales que enfrenta.