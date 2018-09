Florentino agradece a Cristiano y Zidane en la Asamblea

"Hay dos figuras a las que me quiero referir, el máximo goleador de la historia del club y digno sucesor de Alfredo Di Stéfano, Cristiano Ronaldo", dijo antes de ser interrumpido por los aplausos de los socios compromisarios durante sus contestaciones en la Asamblea del club.

"Durante las nueve temporadas que ha vestido la camiseta del Real Madrid, Cristiano ha sido un referente. Su trayectoria será contada de generación en generación. Es un ejemplo para todos los que se enfundan nuestra camiseta y los que tienen el sueño de hacerlo algún día. Muchas gracias Cristiano", añadió.



El mismo cariño mostró Florentino Pérez a la figura de Zinedine Zidane.



"Otro de nuestros grandes referentes para siempre es y será Zidane. Como entrenador del primer equipo ha entrado en la historia como uno de los grandes gigantes del Real Madrid con nueve títulos en dos años y cinco meses, tres Champions consecutivas, que nadie ha conseguido en el mundo".



"Zidane es uno de nuestros grandes mitos y es historia del Real Madrid, sabe que esta es su casa para siempre como Cristiano Ronaldo. Gracias Zizou", añadió.



Respecto a la opción de que LaLiga juegue partidos en territorio estadounidense, Pérez aclaró que el Real Madrid se niega rotundamente a la propuesta.



"No vamos a ir a Estados Unidos. No sé a qué intereses responde, pero no son a los de clubes ni de los aficionados. Nos negamos rotundamente", aseguró.



Florentino también desveló amenazas continuas por su lucha contra los violentos y aseguró que "antes sacaban navajas en el Bernabéu y ahora van familias", cerrándoles las puertas del estadio Santiago Bernabéu a los ultras a costa de amenazas.



"El gorro de presidente me lo pongo para todo, también para echar a los violentos. Antes sacaban navajas en el Bernabéu y ahora van familias. Acabé con la violencia y no sé cuántas veces pintaron mi casa y hasta la tumba de mi mujer", denunció.



"Pero como presidente tengo que velar porque no hagan cosas que no se pueden hacer como revender los abonos a organizaciones internacionales. Somos un club modélico dentro y fuera del terreno de juego", sentenció.