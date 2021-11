Fiscalizan ´Estaciones Tam´

"Vamos a recibir los gastos, el costo de las rentas, porque sabemos que algunas por ahí se paga una renta y pues vamos a ver los costos", indicó Gallegos Galván.

El diputado morenista indicó que será en 10 días cuando se rinda un informe ante el Congreso sobre el destino de los recursos que son destinados para las ´´Estaciones Tam´´ que se ubican a lo largo y ancho de las carreteras del estado y que brindan seguridad y asistencia a los viajeros.

"Si tenemos información de eso (estaciones en renta), próximamente rendiremos un informe sobre eso, hay que revisar cómo están los contratos por qué sería bueno reubicarlos" expresó.

La revisión de los contratos y los gastos tiene como fin reducir el gasto que se realiza en estas estaciones, para poder utilizar más recursos en otras áreas de seguridad pública.

"Cuesta alrededor de 50 millones mensuales el costo de las estaciones, puede haber una reducción al respecto, no estamos diciendo que no sirvan si no que hay que buscar una reducción" agregó Marco Antonio Gallegos.

En el caso de la Guardia Nacional, Gallegos Galván dijo que está corporación busca aumentar la cantidad de efectivos en la ciudad de Reynosa con la instalación de más destacamentos.

"Se pretende ampliar (la presencia) por lo menos en Reynosa y en otros municipios su presencia, tenemos que platicar con los alcaldes para ver si hay disponibilidad de predios" indicó.