Fiscalía volverá a citar a Eugenio

Cd. Victoria, Tam.- Luego de que el pasado 21 de agosto el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, no se presentó a declarar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al contar éste con un amparo promovido ante un juez en la Ciudad de México, el fiscal Javier Castro Ormaechea dijo que se le volverá a citar al exmandatario estatal al existir una carpeta de investigación por hechos suscitados durante su administración.

“Sí hay una averiguación por ahí, no puedo dar un dato concretamente porque la secrecía de la averiguación no lo permite, recordemos que cualquier persona que se le imputa un delito aún no es culpable y si nosotros publicamos algo como si ya fuera culpable estaríamos violando sus derechos”, recalcó el fiscal Anticorrupción de Tamaulipas.

No obstante, reconoció que Hernández Flores sí fue citado a comparecer ante la autoridad investigadora bajo su cargo, “se le citó a esta persona como a cualquier persona que tenga una denuncia en su contra, y no acudió”; por otro lado mencionó que ese tipo de conducta es normal en cada proceso de investigación por lo cual en caso de no acudir en una primera ocasión se le requerirá con insistencia.

El pasado 18 de julio con la entrada en funciones de la FECC se entregaron 70 carpetas de investigación de casos que datan desde 2008 y 2010, y en los casi dos meses de esta se han acumulado 12 nuevos expedientes, “esas tenemos que casi empezarlas porque si les faltan diligencias tenemos que ir una por una, las nuevas se inician bajo otro sistema pero también tenemos que ir poco a poco”.