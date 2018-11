Fiscalía turca confirma que Jamal Khashoggi fue "desmembrado"

Estambul, Turquía.

Las autoridades turcas dieron a conocer esta información en una declaración escrita, reproducida por el diario turco Hürriyet, un día después de reunirse con el Fiscal saudí encargado de investigar el caso.



El escrtito de la oficina del Fiscal de Estambul, Irfan Fidan, también indicó que las conversaciones con su homólogo saudí, Saud al-Mojeb no han dado resultados concretos a pesar de los esfuerzos de buena voluntad de Turquía para descubrir la verdad.



Estas es la primera confirmación pública por parte de un funcionario turco de que Khashoggi fue estrangulado y desmembrado después de que ingresó al Consulado de Arabia Saudita el 2 de octubre para recolectar los documentos necesarios para casarse con su prometida turca.



El documento de la institución judicial hace constar que Jamal Khashoggi fue asesinado mediante estrangulamiento, de forma planificada de antemano, inmediatamente después de entrar el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul para recoger unos documentos relativos a su matrimonio.



"El cuerpo de Jamal Khashoggi fue eliminado mediante descuartizamiento, también de forma planificada, después de que se le hubiera matado por estrangulamiento", detalla el comunicado.



El texto resalta que los representantes de la Fiscalía turca se reunieron el lunes con el Fiscal saudí, quien había llegado el día anterior a Estambul para una visita de trabajo.



Durante la reunión, los juristas turcos exigieron a los saudíes por escrito la respuesta a tres preguntas: dónde está el cuerpo de Khashoggi, si tenían cualquier información sobre la planificación previa del asesinato, y quién es el colaborador local que según declaraciones de Riad era el encargado de deshacerse del cadáver.



La delegación saudí se reunió con la turca una vez más este martes, y se le repitieron estas preguntas, subrayando que se está esperando una respuesta, a lo que los saudíes prometieron responder ese mismo día, afirma el comunicado.



Pero la contestación escrita que hizo llegar el Fiscal saudí este miércoles al turco, solo consiste en una invitación al Fiscal de Estambul y su equipo a desplazarse a Arabia Saudí con todas las pruebas para investigar conjuntamente el caso.



Además, El Moyeb aclaró que las autoridades saudíes no tienen constancia alguna de un colaborador local turco, contradiciendo así la versión oficial saudí difundida antes.



"Pese a toda nuestra buena voluntad, no obtuvimos ningún resultado concreto de las conversaciones (con el equipo saudí)", señala el comunicado turco, para exponer a continuación los resultados de la investigación turca.



Según los datos, Khashoggi fue estrangulado y descuartizado después acorde a un plan previamente elaborado.