Fiscalía quiere limitar interrogatorio de defensa de "El Chapo"

Nueva York.

Fiscales del distrito este de Nueva York presentaron una moción que solicita al juez Brian Cogan que limite de nuevo las preguntas que pueden hacer los abogados de la defensa de Joaquín "El Chapo" Guzmán a uno de sus testigos en el juicio que se desarrolla aquí.

En una moción ingresada la noche del jueves al archivo público de la corte, la fiscalía argumentó que "no hay base para interrogarlo (a uno de sus testigos en el caso contra Guzmán) en cuanto a la supuesta inconsistencia" de sus declaraciones anteriores.

La moción del gobierno se presentó en respuesta a una solicitud de la defensa de Guzmán para que Cogan reconsiderara su decisión previa de limitar los cuestionamientos a testigos de la fiscalía.

El 20 de noviembre pasado, Cogan ya había decidido limitar las preguntas que la defensa de Guzmán podría realizar al narcotraficante Jesús "El Rey" Zambada García, en su calidad de testigo cooperante.

La decisión de Cogan tuvo que ver con revelaciones dadas a conocer en conversaciones laterales dentro de la corte entre abogados, fiscales y el propio juez, en el sentido de que Zambada García había supuestamente pagado sobornos a dos presidentes de México.

Cogan aseveró entonces que los hechos sobre los que la defensa pretende preguntar tienen "valor minúsculo" para el caso y que se corre el riesgo de que se confundan los temas del juicio.

En la moción ingresada el jueves, la fiscalía esgrimió argumentos similares. El documento estableció que la moción del demandado, presentada por la defensa, "reconoce efectivamente que lo que el acusado prevé es un mini-juicio sobre este tema colateral".

Ante esa situación, los fiscales consideraron que "la corte debe usar su discreción para excluir dicho interrogatorio, lo que solo haría perder el tiempo, crearía el riesgo de crear un prejuicio injusto y confundir los temas".

El nombre del testigo en cuestión, cuyo interrogatorio debe ser limitado, se desconoce. No obstante, uno de los testigos colaboradores de la fiscalía que se espera sea presentado para testificar contra Guzmán es Vicente Zambada Niebla, alias "Vicentillo".

Zambada Niebla, hijo de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, fue arrestado en 2009 y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Zambada Niebla ahora copera con el gobierno de Estados Unidos.

En una moción ingresada en 2011, el abogado de Zambada Niebla manifestó que la Administración para el Control de Drogas (DEA) les dio a los líderes del Cártel de Sinaloa autorización para contrabandear estupefacientes a Estados Unidos a cambio de proporcionar información sobre organizaciones criminales rivales.

Alan Feuer, reportero del diario The New York Times, escribió este viernes en su cuenta de Twitter que "parece que el juez decidió no permitir que la defensa interrogue a Vicente Zambada Niebla sobre sus afirmaciones de que era un informante de la DEA".